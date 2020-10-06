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    У Європі зростає апатія до коронавірусу – ВООЗ

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    Попередження від ВООЗ прозвучало на тлі побоювань з приводу другої хвилі Covid-19 - У Європі зростає апатія до коронавірусу – ВООЗ
    Попередження від ВООЗ прозвучало на тлі побоювань з приводу другої хвилі Covid-19

    Нові дані показують, що в окремих країнах від коронавірусу «втомилися» понад 60% населення

    На сьогодні в Європі зростає апатія до коронавірусу Covid-19. Нові дані показують, що в окремих країнах від нього «втомилися» понад 60% населення.

    Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по європейському регіону Ханс Клюге, передає Sky News.

    За його словами, стомлюваність вимірювалася різними способами в 27 країнах, але, за оцінками ВООЗ, в деяких місцях вона охопила понад 60% населення. Він також закликав владу європейських країн взаємодіяти з населенням.

    «Громадяни - це центральна частина вирішення проблеми пандемії, і політики повинні ставитися до них відповідно», - заявив Клюге.

    Зазначимо, попередження від ВООЗ прозвучало на тлі побоювань з приводу другої хвилі Covid-19 в низці країн, включаючи Велику Британію, Францію та Іспанію.

    Разом з тим представник ВООЗ дав рекомендації українській владі, як уповільнити пандемію коронавірусу.

    Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19В першу чергу вакцину мають отримати медпрацівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

    До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

    Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234 584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 149 пацієнтів. 

    Разом з тим до послаблення карантину готова лише Кіровоградщина.

      Читайте також: Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад
    хвороби ВООЗ коронавірус
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