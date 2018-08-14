Китай розкритикував закон США про оборонні витрати на 2019 рік



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МЗС КНР виступило із войовничою заявою після того як президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонні витрати на 2019 фінансовий рік. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

В заяві китайського зовнішньополітичного відомства говориться про необхідність для Вашингтону відмовитися від ментальності Холодної війни і дивитися на відносини із КНР із об’єктивної перспективи. Окрім того МЗС КНР закликає США не реалізувати ті положення закону, які можуть негативно позначитися на двосторонніх відносинах.

В Акті про американські оборонні витрати на наступний рік в тому числі ідеться про те, що довгострокове стратегічне протистояння із КНР є для США пріоритетом №1. Це протистояння, як сказано в законі, вимагатиме від американського уряду всеосяжного підходу і залучення всіх інструментів впливу.

Окрім того закон про оборонні витрати США на наступних фінансовий рік передбачає продовження політики посилення обороноздатності Республіки Китай на Тайвані. Ціллю політики Вашингтону оголошено формування здатності Республіки Китай до самооборони.

Так само Акт про американські оборонні витрати на 2019 фінансовий рік передбачає посилення здатності комітету, який моніторить іноземні інвестиції США, виконувати дану функцію. Мова йде і про моніторинг китайських інвестицій, через які, як підозрюють, КНР намагається отримати доступ до найсучасніших американських технологій.