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    Екозахисники показали вплив пандемії на океан

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    <p>Забруднення вод океану у Франції</p> - Екозахисники показали вплив пандемії на океан

    Забруднення вод океану у Франції

    Скріншот з відео

    На відео, знятому в Середземному морі, видно розкидані по дну маски і рукавички

    Пов'язане з пандемією коронавірусу масштабне виробництво засобів індивідуального захисту може стати причиною серйозного забруднення світового океану синтетичним сміттям.

    Про це повідомляє французька організація захисників природи Opération mer propre у Facebook.

    На відео, знятому засновником організації Лораном Ломбардом в Середземному морі, видно розкидані по дну маски і рукавички.

    «У нас мільярди масок, тому я попереджаю: будьте обережні, це початок нового типу забруднення», - сказав Ломбард.

    Учасники організації намагаються очистити узбережжя на Лазурному березі.

    До слова, в океані біля Австралії встановили статую на сонячних панелях, яка інформує про зміну температури води.
    екологія медицина відкрита вода епідемія коронавірус
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