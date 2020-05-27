Екозахисники показали вплив пандемії на океан
Забруднення вод океану у Франції
Скріншот з відео
На відео, знятому в Середземному морі, видно розкидані по дну маски і рукавички
Пов'язане з пандемією коронавірусу масштабне виробництво засобів індивідуального захисту може стати причиною серйозного забруднення світового океану синтетичним сміттям.
Про це повідомляє французька організація захисників природи Opération mer propre у Facebook.
На відео, знятому засновником організації Лораном Ломбардом в Середземному морі, видно розкидані по дну маски і рукавички.
«У нас мільярди масок, тому я попереджаю: будьте обережні, це початок нового типу забруднення», - сказав Ломбард.
Учасники організації намагаються очистити узбережжя на Лазурному березі.
До слова, в океані біля Австралії встановили статую на сонячних панелях, яка інформує про зміну температури води.