Екозахисники показали вплив пандемії на океан



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Забруднення вод океану у Франції Скріншот з відео

На відео, знятому в Середземному морі, видно розкидані по дну маски і рукавички

Пов'язане з пандемією коронавірусу масштабне виробництво засобів індивідуального захисту може стати причиною серйозного забруднення світового океану синтетичним сміттям.

Про це повідомляє французька організація захисників природи Opération mer propre у Facebook.

На відео, знятому засновником організації Лораном Ломбардом в Середземному морі, видно розкидані по дну маски і рукавички.

«У нас мільярди масок, тому я попереджаю: будьте обережні, це початок нового типу забруднення», - сказав Ломбард.

Учасники організації намагаються очистити узбережжя на Лазурному березі.