В Австралії кілька елітних будинків змило в океан через зсуви



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40 будинків знаходяться в критичному стані

Жителям дали кілька годин, щоб забрати речі і евакуюватися під час відливу

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії зсуви через потужні прибої змили в океан деякі елітні будинки.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що інцидент стався в курортному місті Уамберал. Жителів звідти евакуювали.

Місцева берегова рада звернулася до уряду штату із закликом оголосити стихійне лихо. На відео, зняте з дрону, видно, що хвилі підмили пагорб, на якому стоять будинки. В результаті частину будинків просто змило в океан.

За інформацією влади штату, 40 будинків знаходяться в критичному стані. Жителям дали кілька годин, щоб забрати речі і евакуюватися під час відливу. Зараз в будинках відключили електрику, газ і воду.

Місцеві вчені заявляють, що понад 11 тисяч км берегової лінії Австралії – приблизно 50% всієї піщаної берегової лінії країни – рано чи пізно можуть опинитися під загрозою змиву.

Нагадаємо, минулого місяця у Норвегії в море змило вісім будинків.