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    У світі

    В Австралії кілька елітних будинків змило в океан через зсуви

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    <p>40 будинків знаходяться в критичному стані</p> - В Австралії кілька елітних будинків змило в океан через зсуви

    40 будинків знаходяться в критичному стані

    Жителям дали кілька годин, щоб забрати речі і евакуюватися під час відливу

    У штаті Новий Південний Уельс в Австралії зсуви через потужні прибої змили в океан деякі елітні будинки.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що інцидент стався в курортному місті Уамберал. Жителів звідти евакуювали.

    Місцева берегова рада звернулася до уряду штату із закликом оголосити стихійне лихо. На відео, зняте з дрону, видно, що хвилі підмили пагорб, на якому стоять будинки. В результаті частину будинків просто змило в океан.

    За інформацією влади штату, 40 будинків знаходяться в критичному стані. Жителям дали кілька годин, щоб забрати речі і евакуюватися під час відливу. Зараз в будинках відключили електрику, газ і воду.

    Місцеві вчені заявляють, що понад 11 тисяч км берегової лінії Австралії – приблизно 50% всієї піщаної берегової лінії країни – рано чи пізно можуть опинитися під загрозою змиву.

    Нагадаємо, минулого місяця у Норвегії в море змило вісім будинків.

    Австралія стихійні лиха будинок евакуація море
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