Китай запустив перший модуль своєї космічної станції (відео)

Модуль Tianhe має житлові приміщення для членів екіпажу

Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу. Трансляцію вело Центральне телебачення Китаю.

Модуль Tianhe запустили з космодрому Веньчан на ракеті Long March-5B. Китай сподівається ввести нову станцію в експлуатацію до 2022 року.

Пекін планує провести ще як мінімум десять подібних запусків з додатковими модулями до завершення будівництва космічної станції Tiangong в наступному році, яка буде обертатися навколо Землі на висоті від 340 до 450 км (210-280 миль).

Єдина космічна станція, яка в даний час знаходиться на орбіті, – це Міжнародна космічна станція. Проте Китаю заблокували можливість посилати туди своїх астронавтів.

Зазначимо, що Китай досить пізно почав освоєння космосу. Тільки в 2003 році він відправив свого першого космонавта на орбіту, ставши третьою країною, яка зробила це, після Радянського Союзу і США.

Поки що Китай відправив на орбіту два космічні станції – Tiangong-1 і Tiangong-2, які були випробувальними станціями, де астронавти могли перебувати лише короткий час.

Пекін планує провести ще як мінімум десять подібних запусків з додатковими модулями до завершення будівництва космічної станції Tiangong в наступному році, яка буде обертатися навколо Землі на висоті від 340 до 450 км (210-280 миль).

МКС має бути виведена з експлуатації після 2024 року, що потенційно може залишити Tiangong єдиною космічною станцією на орбіті Землі.

Нагадаємо, 23 квітня корабель SpaceX вдруге відправив астронавтів на МКС. Вперше для доставки астронавтів на МКС ракета-носій Falcon 9 і корабель Crew Dragon використовувались повторно.

Перед цим попередній екіпаж МКС на апараті транспортного пілотованого корабля «Союз МС-17» вдало повернувся на Землю.