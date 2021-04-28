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    Помер Майкл Коллінз – астронавт першої пілотованої місії на Місяць

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    Майкл Коллінз залишався на місячній орбіті, коли його колеги Ніл Армстронг та Базз Олдрін спускалися на Місяць у 1969 році - Помер Майкл Коллінз – астронавт першої пілотованої місії на Місяць
    Майкл Коллінз залишався на місячній орбіті, коли його колеги Ніл Армстронг та Базз Олдрін спускалися на Місяць у 1969 році

    Останні роки астронавт боровся з раком

    У Сполучених Штатах Америки у віці 90 років помер Майкл Коллінз – один з трьох членів екіпажу першої пілотованої місії на Місяць «Аполлон-11» у 1969 році.

    Як повідомляє BBC з посиланням на його родину, Коллінз помер у середу після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

    «Останні дні він провів мирно, поруч із сім'єю», – повідомили члени родини Коллінз.

    Майкл Коллінз залишався на місячній орбіті, коли його колеги Ніл Армстронг та Базз Олдрін спускалися на Місяць.

    Наразі Базз Олдрін, якому 91 рік, є єдиним живим членом місії «Аполлон-11» 1969 року.

    Після польоту на місяць Коллінз був призначений помічником Державного секретаря зі зв'язків з громадськістю, а в 1971 році став директором Національного музею авіації та космонавтики. У 1978 році його призначили заступником вченого секретаря Смітсонівського інституту.

    Майкл Коллінз написав кілька книг про космонавтику, а ще захоплювався аквареллю, хоча на космічну тему малював рідко. Останні роки жив зі своєю дружиною Пет на острові Марко у Флориді та Ейвоні в Північній Кароліні, поки та не померла у квітні 2014 року.

    Теги: США смерть космос
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