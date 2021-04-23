Корабель SpaceX вдруге відправив астронавтів на МКС

Вперше ракета-носій Falcon 9 і корабель Crew Dragon використовуються повторно для доставки астронавтів на МКС

У Флориді сьогодні, 23 квітня, з майданчика NASA стартував до МКС місія SpaceX Crew 2 з астронавтами на борту. Трансляцію веде NASA на своєму YouTube-каналі.

Вперше для доставки астронавтів на МКС ракета-носій Falcon 9 і корабель Crew Dragon використовуються повторно.

Запуск місії розпочався на 5:49 за місцевим часом (12:49 за київським часом). Спочатку старт був запланований на 22 квітня, проте його перенесли через несприятливі метеоумови.

SpaceX доставить на МКС чотирьох астронавтів на борту корабля Crew Dragon: американських астронавтів Шейна Кімброу та Меган Макартур, японця Акіхіко Хосіде та француза Тома Песке.

Зазначимо, що це другий політ зі зміною екіпажу SpaceX Crew Dragon і перший політ з двома міжнародними партнерами.

Після поділу етапу перший етап Falcon 9 висадиться на плавучу платформу «Звичайно, я все ще тебе люблю», який розміщено в Атлантичному океані.

У суботу, 24 квітня, Dragon має автономно зістикуватися з Міжнародною космічною станцією.

Перший ступінь Falcon 9 у листопаді 2020 року запускала місію Crew-1, а космічний корабель Dragon раніше доставив Роберт Бенке і Дугласа Херлі на Міжнародну космічну станцію і назад під час місії SpaceX Demo-2.