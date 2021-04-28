Українець «захоплює» космос: Поляков купив чергову космічну компанію
Макс Поляков на зустрічі з п’ятим президентом України Петром Порошенком в Дніпрі
Український підприємець Макс Поляков придбав космічну компанію Dragonfly Aerospace
Український підприємець і власник декількох аерокосмічних компаній Макс Поляков оголосив про придбання чергового бізнесу - контрольного пакета акцій Dragonfly Aerospace. Це південноафриканська космічна компанія з більш ніж 20-річним досвідом в області створення високопродуктивних оптичних супутників.
Поляков зауважив, що передові технології Dragonfly Aerospace забезпечують високоякісні зображення у широкому діапазоні спектрів і роздільній здатності, а це неймовірно важливо для моніторингу стану планети і розвитку інтелектуального сільського господарства.
Все це допомагає вирішувати проблеми продовольчої безпеки і підтримувати навколишнє середовище здоровим, що в кінцевому підсумку несе користь для всього людства.
«Супутники залежать від багатьох компонентів космічної галузі. Експертиза Dragonfly Aerospace в створенні оптичних супутників – важливий крок у розвитку нашої вертикально інтегрованої космічної екосистеми», – сказав Поляков.
Dragonfly Aerospace створює компактні вантажні і оптичні супутники для великих супутникових угруповань, що мають забезпечувати постійний моніторинг Землі в широкому спектральному діапазоні.
Компанія увійде до складу, так званої, космічної екосистеми фонду Полякова Noosphere Ventures, до якої вже входять такі компанії як:
- Firefly Aerospace – постачальник космічних транспортних послуг.
- EOS Data Analytics – компанія з власними радіолокаційними і оптичними супутниковими угрупованнями, яка надає аналітику супутникових даних.
- SETS – компанія з виробництва космічних електричних двигунів для супутників.
Нещодавно одну з цих компаній – Firefly Aerospace – запросила NASA, щоб прийняти участь у розробці космічного «електропотяга». Детальніше про це – за посиланням.
Джерело: 24 канал