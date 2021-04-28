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    Українець «захоплює» космос: Поляков купив чергову космічну компанію

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    Макс Поляков на зустрічі з п&rsquo;ятим президентом України Петром Порошенком в Дніпрі - Українець «захоплює» космос: Поляков купив чергову космічну компанію

    Макс Поляков на зустрічі з п’ятим президентом України Петром Порошенком в Дніпрі

    Фото з відкритих джерел

    Український підприємець Макс Поляков придбав космічну компанію Dragonfly Aerospace

    Український підприємець і власник декількох аерокосмічних компаній Макс Поляков оголосив про придбання чергового бізнесу - контрольного пакета акцій Dragonfly Aerospace. Це південноафриканська космічна компанія з більш ніж 20-річним досвідом в області створення високопродуктивних оптичних супутників.

    Поляков зауважив, що передові технології Dragonfly Aerospace забезпечують високоякісні зображення у широкому діапазоні спектрів і роздільній здатності, а це неймовірно важливо для моніторингу стану планети і розвитку інтелектуального сільського господарства.

    Все це допомагає вирішувати проблеми продовольчої безпеки і підтримувати навколишнє середовище здоровим, що в кінцевому підсумку несе користь для всього людства.

    «Супутники залежать від багатьох компонентів космічної галузі. Експертиза Dragonfly Aerospace в створенні оптичних супутників – важливий крок у розвитку нашої вертикально інтегрованої космічної екосистеми», – сказав Поляков.

    Dragonfly Aerospace створює компактні вантажні і оптичні супутники для великих супутникових угруповань, що мають забезпечувати постійний моніторинг Землі в широкому спектральному діапазоні.

    Компанія увійде до складу, так званої, космічної екосистеми фонду Полякова Noosphere Ventures, до якої вже входять такі компанії як:

    • Firefly Aerospace – постачальник космічних транспортних послуг.
    • EOS Data Analytics – компанія з власними радіолокаційними і оптичними супутниковими угрупованнями, яка надає аналітику супутникових даних.
    • SETS – компанія з виробництва космічних електричних двигунів для супутників.

    Нещодавно одну з цих компаній – Firefly Aerospace – запросила NASA, щоб прийняти участь у розробці космічного «електропотяга». Детальніше про це – за посиланням.

    Джерело: 24 канал

    Теги: космос NASA Firefly Aerospace
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