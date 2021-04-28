Українець «захоплює» космос: Поляков купив чергову космічну компанію

Макс Поляков на зустрічі з п’ятим президентом України Петром Порошенком в Дніпрі

Український підприємець Макс Поляков придбав космічну компанію Dragonfly Aerospace

Український підприємець і власник декількох аерокосмічних компаній Макс Поляков оголосив про придбання чергового бізнесу - контрольного пакета акцій Dragonfly Aerospace. Це південноафриканська космічна компанія з більш ніж 20-річним досвідом в області створення високопродуктивних оптичних супутників.

Поляков зауважив, що передові технології Dragonfly Aerospace забезпечують високоякісні зображення у широкому діапазоні спектрів і роздільній здатності, а це неймовірно важливо для моніторингу стану планети і розвитку інтелектуального сільського господарства.

Все це допомагає вирішувати проблеми продовольчої безпеки і підтримувати навколишнє середовище здоровим, що в кінцевому підсумку несе користь для всього людства.

«Супутники залежать від багатьох компонентів космічної галузі. Експертиза Dragonfly Aerospace в створенні оптичних супутників – важливий крок у розвитку нашої вертикально інтегрованої космічної екосистеми», – сказав Поляков.

Dragonfly Aerospace створює компактні вантажні і оптичні супутники для великих супутникових угруповань, що мають забезпечувати постійний моніторинг Землі в широкому спектральному діапазоні.

Компанія увійде до складу, так званої, космічної екосистеми фонду Полякова Noosphere Ventures, до якої вже входять такі компанії як:

Firefly Aerospace – постачальник космічних транспортних послуг.

EOS Data Analytics – компанія з власними радіолокаційними і оптичними супутниковими угрупованнями, яка надає аналітику супутникових даних.

SETS – компанія з виробництва космічних електричних двигунів для супутників.

Нещодавно одну з цих компаній – Firefly Aerospace – запросила NASA, щоб прийняти участь у розробці космічного «електропотяга». Детальніше про це – за посиланням.

Джерело: 24 канал