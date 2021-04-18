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    Екіпаж МКС вдало повернувся на Землю

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    Екіпаж 64-ої тривалої експедиції на&nbsp;МКС&nbsp;почувається добре - Екіпаж МКС вдало повернувся на Землю

    Екіпаж 64-ої тривалої експедиції на МКС почувається добре

    Апарат приземлився у запланованій точці у Казахстані

    Спусковий апарат транспортного пілотованого корабля (ТПК) «Союз МС-17» з російсько-американським екіпажем МКС успішно приземлився.

    За повідомленням «Роскосмоса», три члени екіпажу Міжнародної космічної станції успішно повернулися на Землю в суботу на кораблі «Союз».

    «Двоє космонавтів й один астронавт безпечно приземлилися після шести місяців, проведених на борту Міжнародної космічної станції», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що апарат приземлився у запланованій точці у Казахстані.

    «Екіпаж 64-ої тривалої експедиції на МКС почувається добре й пройде після польотне відновлення», – йдеться у повідомленні.

    Після закриття програми Space Shuttle астронавти могли літати в космос тільки на російських «Союзах». Однак у травні минулого року Ілон Маск запустив перший в історії його компанії SpaceX пілотований політ і перший американський пілотований політ з 2011 року. Тоді SpaceX відправила в космос корабель Crew Dragon з двома астронавтами.

    Нагадаємо, 30 березня, прототип транспортної системи Starship компанії SpaceX американського інженера і підприємця Ілона Маска в ході чергових випробувань здійснив жорстку посадку.

    Як повідомлялося, Crew Dragon «прикрасять» для першого туристичного польоту в космос.

    Теги: політ космос Ілон Маск SpaceX
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