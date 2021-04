Екіпаж МКС вдало повернувся на Землю

Спусковий апарат транспортного пілотованого корабля (ТПК) «Союз МС-17» з російсько-американським екіпажем МКС успішно приземлився.

За повідомленням «Роскосмоса», три члени екіпажу Міжнародної космічної станції успішно повернулися на Землю в суботу на кораблі «Союз».

«Двоє космонавтів й один астронавт безпечно приземлилися після шести місяців, проведених на борту Міжнародної космічної станції», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що апарат приземлився у запланованій точці у Казахстані.

Exp 64 crewmates Kate Rubins, Sergey Ryzhikov, and Sergey Kud-Sverchkov are back on Earth after 185 days of science and research aboard the station. https://t.co/gelQZdpS4g pic.twitter.com/sFBivFh6xY