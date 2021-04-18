Екіпаж МКС вдало повернувся на Землю

Екіпаж 64-ої тривалої експедиції на МКС почувається добре

Апарат приземлився у запланованій точці у Казахстані

Спусковий апарат транспортного пілотованого корабля (ТПК) «Союз МС-17» з російсько-американським екіпажем МКС успішно приземлився.

За повідомленням «Роскосмоса», три члени екіпажу Міжнародної космічної станції успішно повернулися на Землю в суботу на кораблі «Союз».

«Двоє космонавтів й один астронавт безпечно приземлилися після шести місяців, проведених на борту Міжнародної космічної станції», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що апарат приземлився у запланованій точці у Казахстані.

Exp 64 crewmates Kate Rubins, Sergey Ryzhikov, and Sergey Kud-Sverchkov are back on Earth after 185 days of science and research aboard the station. https://t.co/gelQZdpS4g pic.twitter.com/sFBivFh6xY — International Space Station (@Space_Station) April 17, 2021

«Екіпаж 64-ої тривалої експедиції на МКС почувається добре й пройде після польотне відновлення», – йдеться у повідомленні.

Після закриття програми Space Shuttle астронавти могли літати в космос тільки на російських «Союзах». Однак у травні минулого року Ілон Маск запустив перший в історії його компанії SpaceX пілотований політ і перший американський пілотований політ з 2011 року. Тоді SpaceX відправила в космос корабель Crew Dragon з двома астронавтами.

Нагадаємо, 30 березня, прототип транспортної системи Starship компанії SpaceX американського інженера і підприємця Ілона Маска в ході чергових випробувань здійснив жорстку посадку.

Як повідомлялося, Crew Dragon «прикрасять» для першого туристичного польоту в космос.