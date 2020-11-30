Сьогодні відбудеться останнє місячне затемнення у році: що варто зробити

Повний місяць можна буде спостерігати о 11:30 за Києвом

Під час місячного затемнення можна робити різноманітні ритуали

30 листопада жителі Землі зможуть спостерігати унікальне явище – повний Місяць затьмарить особлива тінь Землі, відома як антумбра. Це явище також називають Холодний Місяць, Морозний Місяць, Зимовий Місяць, Місяць Бобра, Дубовий Місяць, Місяць перед Йолем, Дитячий Місяць.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Затемнення буде напівтіньовим, це означає, що земна тінь лише частково закриє Місяць. На відміну від повних затемнень - цього разу явище буде складно розгледіти неозброєним оком, кажуть астрономи. Розпочнеться затемнення об 11.43 за Києвом і триватиме понад 4 години. І це ще не все. Попереду у нас ще одне - вже сонячне затемнення 14 грудня. Астрологи називають це коридором затемнень, і радять приділити в цей час увагу впорядкуванню власного життя. А ще уникати емоційних рішень та різких змін планів.

Як стверджують астрологи, під час місячного затемнення можна робити різноманітні ритуали.

Місячне затемнення-2020: чого варто уникати:

конфліктів з колегами;

вказувань чужу погану роботу;

суперечок;

повчання когось.

Місячне затемнення-2020: що треба зробити:

проявляти гнучкість;

гідно виконувати свої обов'язки;

розібратися у тому, що вас дратує;

відпочивати;

не поспішати;

працювати з внутрішнім Я;

позбути того, що заважає вам рухатися та розвиватися;

відпускати внутрішні блоки.

До слова, космонавт NASA зняв Землю з вікна Crew Dragon.