Китайський виробник смартфонів оголосив плани експансії на світовий ринок



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Представлена рік тому операційна система вже використовується в телевізорах Huawei

Huawei має намір перевести 200 мільйонів пристроїв на власну операційну систему

Віце-президент відділу програмного забезпечення Huawei Ян Хайсун оголосив плани корпорації на експансію ринку смартфонів і інших розумних гаджетів. Про це заявив представник компанії на конференції для розробників, повідомляє китайське видання China Daily.

За його словами, Huawei планує встановити HarmonyOS на 200 мільйонів пристроїв. При цьому половина девайсів, що працюють під управлінням нової операційної системи, будуть випущені безпосередньо Huawei, інші 100 мільйонів гаджетів нададуть сторонні виробники. Про частку смартфонів, які отримають нову операційну систему, не повідомляють.

Таким чином IT-гігант планує завоювати частку на світовому ринку програмного забезпечення і потіснити виробників інших операційних систем. Журналісти видання підкреслили, що Huawei вперше розкриває плани на HarmonyOS.

Для просування HarmonyOS китайська корпорація уклала угоди з Midea Group, Joyoung, Robam Appliances і іншими виробниками техніки.

Нагадаємо, що 10 вересня Huawei анонсувала нову версію власної операційної системи, призначеної для смартфонів, смарт-годинників, телевізорів та інших девайсів.

На початку 2021 року розробники будуть тестувати ОС, в кінці року корпорація має намір представити першу бета-версію HarmonyOS, адаптовану для роботи на смартфонах.

Крім того, вже у травні 2020 року повідомлялося, що Huawei може перейти на власну операційну систему.