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    Девайси

    Компанія Huawei вперше обійшла Samsung і стала лідером ринку смартфонів

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    <p>Одна з головних причин виходу Huawei на перше місце за продажами смартфонів пов'язана з пандемією коронавірусу Covid-19</p> - Компанія Huawei вперше обійшла Samsung і стала лідером ринку смартфонів

    Одна з головних причин виходу Huawei на перше місце за продажами смартфонів пов'язана з пандемією коронавірусу Covid-19

    У квітні 2020 року на Huawei припало 19% продажів смартфонів у світі проти 17% у Samsung

    Китайська компанія Huawei вперше в історії у квітні стала лідером глобального ринку смартфонів, випередивши південнокорейську Samsung Electronics.

    Відповідні дані зафіксували в дослідницькій компанії Counterpoint Research, пише DailyComm.

    За оцінками аналітиків, у квітні 2020 року на Huawei припало 19% продажів смартфонів у світі проти 17% у Samsung.

    У першому кварталі 2020 року Huawei збільшила сумарні продажі смартфонів на 6%, до 59,1 млн штук.

    Apple при цьому пережила спад на 1%, а Samsung скоротила реалізацію смартфонів на 100 000  штук.

    У інших великих виробників смартфонів справи йдуть ще гірше. Так, китайська Vivo зареєструвала зниження продажів на 27%, Oppo – на 30%, Xiaomi – на 35%.

    Одна з головних причин виходу Huawei на перше місце за продажами смартфонів пов'язана з пандемією коронавірусу Covid-19. У квітні Китай, де Huawei займає понад 40% ринку смартфонів, практично повернувся до нормального життя, тоді як в інших країнах епідемія була в самому розпалі, через що споживачі відкладали покупку телефонів і намагалися витрачати гроші на більш важливі продукти.

    Успіх Huawei частково пов'язаний і з патріотичним ентузіазмом китайських споживачів, які через політичний тиск Вашингтона відмовляються від покупки смартфонів Apple і Samsung.

    Між тим Сполучені Штати підтверджують, що вони «переглянуть свої заборони для американських компаній, які ведуть бізнес з китайською Huawei, щоб дозволити їм працювати разом над встановленням стандартів для мереж наступного покоління 5G», йдеться в Twitter-блозі міністерства торгівлі.

    За словами американського міністра торгівлі Уїлбура Росса, рішення влади забезпечить «здатність американської індустрії вкласти більший внесок в діяльність з розробки стандартів у телекомунікаційному секторі».

    До слова, США пригрозили Канаді наслідками через співпрацю з Huawei.

    Китай бізнес телефон Apple смартфон
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