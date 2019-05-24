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    Технології

    Huawei може перейти на власну операційну систему

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    Huawei може перейти на власну операційну систему

    Операційна система, яка може замінити Android на гаджетах Huawei, отримала назву Hongmeng

    Компанія Huawei заявила, що у неї є чим замінити Android і Windows при необхідності. Незважаючи на прихильність продуктам Microsoft і Google, виробник готовий відмовитися від них на користь власної операційної системи.

    Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на главу підрозділу компанії по роботі зі споживачами.

    Це може статися в разі продовження цькування з боку США. Почати використовувати власну операційну систему компанія готова вже з осені 2019 року.

    При цьому глобальна версія ОС повинна бути готова в першому півріччі 2020 року.

    Операційна система, яка може замінити Android на гаджетах Huawei, отримала назву Hongmeng. Розробка її ведеться ще з 2012 року.

    Операційна система буде універсальною, і розрахованої як на смартфони, так і на ноутбуки, ПК та іншу електроніку. 

    Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

    Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

    У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

    Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

    Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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