Huawei може перейти на власну операційну систему



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Операційна система, яка може замінити Android на гаджетах Huawei, отримала назву Hongmeng

Компанія Huawei заявила, що у неї є чим замінити Android і Windows при необхідності. Незважаючи на прихильність продуктам Microsoft і Google, виробник готовий відмовитися від них на користь власної операційної системи.

Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на главу підрозділу компанії по роботі зі споживачами.

Це може статися в разі продовження цькування з боку США. Почати використовувати власну операційну систему компанія готова вже з осені 2019 року.

При цьому глобальна версія ОС повинна бути готова в першому півріччі 2020 року.

Операційна система, яка може замінити Android на гаджетах Huawei, отримала назву Hongmeng. Розробка її ведеться ще з 2012 року.

Операційна система буде універсальною, і розрахованої як на смартфони, так і на ноутбуки, ПК та іншу електроніку.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».