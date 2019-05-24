Huawei може перейти на власну операційну систему
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Операційна система, яка може замінити Android на гаджетах Huawei, отримала назву Hongmeng
Компанія Huawei заявила, що у неї є чим замінити Android і Windows при необхідності. Незважаючи на прихильність продуктам Microsoft і Google, виробник готовий відмовитися від них на користь власної операційної системи.
Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на главу підрозділу компанії по роботі зі споживачами.
Це може статися в разі продовження цькування з боку США. Почати використовувати власну операційну систему компанія готова вже з осені 2019 року.
При цьому глобальна версія ОС повинна бути готова в першому півріччі 2020 року.
Операційна система, яка може замінити Android на гаджетах Huawei, отримала назву Hongmeng. Розробка її ведеться ще з 2012 року.
Операційна система буде універсальною, і розрахованої як на смартфони, так і на ноутбуки, ПК та іншу електроніку.
Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.
Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.
У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.
Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.
Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».