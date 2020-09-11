Huawei планує вже з 2021 року перевести смартфони на власну операційну систему



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Після жовтня 2021 Huawei пропонуватиме частину моделей на Harmony OS, але й постачатиме EMUI та Android як альтернативу

Huawei планує вже з жовтня 2021 року перевести частину смартфонів на власну операційну систему Harmony OS

Компанія Huawei планує вже з жовтня 2021 року перевести частину смартфонів на власну операційну систему Harmony OS, щоб не залежати від Android Google. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що після того, як минулого року Huawei внесли до «чорного» списку компаній, Google не може надавати технічну підтримку та свої програми новим моделям Huawei. «Для жителів Китаю ця заборона не спричинила проблем, адже у країні і так заборонені різні служби Google і люди не користуються Google Play, але за кордоном попит на нові смартфони впав», – йдеться у повідомленні.

За даними дослідницької компанії IDC, торік на Android поставляли 85,4% смартфонів, а на iOS — 14,6%. Це показує, що інші операційні системи, наприклад Windows Phone чи Samsung Tizen, не досягли успіху, проте Huawei це не зупиняє.

До відома, Нuawei представив власну операційну систему — Harmony OS ще у 2019 році. Тоді вона була призначена для розумних годинників, телевізорів та інших розумних домашніх гаджетів.

Найближчим часом компанія хоче випустити Harmony OS 2.0, яку з грудня можна протестувати на смартфонах. Повноцінний її запуск планують на жовтень 2021 року. Також мають випустити версію інтерфейсу EMUI 11 на базі Android 11.

Після жовтня 2021 Huawei пропонуватиме частину моделей на Harmony OS, але й постачатиме EMUI та Android як альтернативу.

Нагадаємо, вже у травні цього року повідомлялося, що Huawei може перейти на власну операційну систему.