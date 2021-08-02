СБУ затримала нардепа, який керував проросійським силовим осередком

Лідеру угруповання вже повідомили про підозру у вчиненні злочину

Ім’я нардепа СБУ наразі не називає, однак ЗМІ кажуть, що мова про Іллю Киву

Служба безпеки України нейтралізувала «силовий осередок» проросійської організації, яку контролював народний депутат Верховної Ради. Ім’я нардепа СБУ у своєму повідомленні не називає. Однак повідомляє, що певна «громадська організація» розхитувала суспільно-політичну ситуацію на сході України.

Джерела ЗМІ підтверджують, що йдеться про громадську організацію «Патріоти – За життя!», контрольовану депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

Спецоперація проходила одночасно у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

«Угруповання вчиняло злочини та антиукраїнські провокації на ідеологічному підґрунті, а «контролював» їх один із народних депутатів України», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у його учасників вилучили:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів

інструкцію з підготовки членів угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування

Лідеру угруповання вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У СБУ переконують, що намагаються притягнути до відповідальності й інших людей, причетних до цієї протиправної діяльності.