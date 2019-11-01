Кива знову намагається потрапити до слудчої комісії у справі Гандзюк, - активісти



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Останнє селфі Катерина Гандзюк зробила 1 листопада 2018 року Фото: Facebook Віктора Гандзюка

Ілля Кива має конфлікт з багатьма активістами і навіть програв суд батькові загиблої Катерини Гандзюк, повідомили активісти у співтоваристві «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива знову намагається стати членом тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Про це йдеться на сторінці співтовариства «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

«Ілля Кива вже вдруге намагається проникнути до складу ТСК. Його кандидатуру знову подає фракція ОПЗЖ («Опозиційна платформа - За життя»). Інших кандидатів у фракції, на жаль, немає, попри те, що активісти неодноразово наголошували на тому, що Ілля Кива не може бути включеним до складу ТСК. Кива має конфлікт з багатьма активістами і навіть програв суд батькові загиблої Катерини Гандзюк», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначають активісти, Ілля Кива представляє в Раді інтереси міністра МВС, а отже, не зможе бути неупередженим, вивчаючи злочини правоохоронців.

Вони припускають, що знову подаючи кандидатуру Киви, фракція ОПЗЖ намагається взагалі заблокувати створення ТСК, а також публічно знецінює роботу всієї Верховної Ради і принижує всіх законотворців.

Активісти наполягають на тому, щоб Киви у складі ТСК не було.

Зазначимо, у вересні активісти вже застерігали депутатів від призначення Киви до складу ТСК, оскільки, на їхнє переконання, він має очевидний конфлікт інтересів з ключовими фігурантами розслідування.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.