Батько оприлюднив останнє фото Катерини Гандзюк



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Останнє селфі Катерина Гандзюк зробила 1 листопада 2018 року Фото: Facebook Віктора Гандзюка

За словами батька, Катерина «трималася дуже мужньо», а через пару днів померла

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк опублікував останнє фото своєї дочки, зроблене за два дні до її смерті.

Знімок Віктор Гандзюк оприлюднив 1 листопада на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, рік тому... Стан Каті погіршувався... Останнє селфі Каті. Остання фотографія в житті», - написав батько активістки.

За його словами, Катерина «трималася дуже мужньо».

«Друзям в коментарях до селфі написала: «Не хвилюйтеся, нічого страшного, просто низька сатурація». Через два дні серце Каті зупиниться...» - розповів Віктор Гандзюк.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.