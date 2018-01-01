Клімкін обговорив з главою МЗС Франції ситуацію на Донбасі

У МЗС наголосили, що Франція закликає Росію виконати Мінські угоди

Голова МЗС України Павло Клімкін та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан під час зустрічі, яка проходила в понеділок у Франції, обговорили ситуацію на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні французького МЗС за результатами зустрічі. «Франція прагне до суверенітету України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів



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Павло Клімкін та Жан-Ів Ле Дріан у Франції

У МЗС наголосили, що Франція закликає Росію виконати Мінські угоди

Голова МЗС України Павло Клімкін та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан під час зустрічі, яка проходила в понеділок у Франції, обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні французького МЗС за результатами зустрічі.

«Франція прагне до суверенітету України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів і не визнає незаконну анексію Криму», — йдеться в повідомлені.

У МЗС наголосили, що Франція, яка «з Німеччиною має посередницьку роль, закликає Росію виконати Мінські угоди, зокрема в галузі безпеки, і очікує, що Україна продовжуватиме реалізацію заходів, які цього стосуються».

«Нашою метою залишається всеосяжне політичне врегулювання кризи, поліпшення ситуації в області безпеки — що означає повне дотримання припинення вогню - і відновлення соціально-економічних зв’язки між двома сторонами лінії зіткнення», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у неділю вирушив з дводенним візитом у Французьку Республіку.