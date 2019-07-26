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    Ветеран «Азова» розповів, навіщо застрибнув на капот авто Порошенка

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    <span>Нападник на авто Порошенка Микита Макєєв</span> - Ветеран «Азова» розповів, навіщо застрибнув на капот авто Порошенка
    Нападник на авто Порошенка Микита Макєєв

    Чоловік заперечив, що це був замах

    Колишній доброволець з полку «Азов» Микита Макеєв (позивний «Одісей») записав відеозвернення, у якому підтвердив, що це він застрибнув сьогодні на капот авто, у якому їхав попередній президент України Петро Порошенко.

    Відео Макеєв опубліков на своїй сторінці в Facebook.

    Чоловік заперечив, що це був замах.

    Ветеран розповів, що він родом із Санкт-Петербурга, але приїхав воювати за незалежність України.

    «Я хотів помститися йому за всі ті п'ять років принижень, які він за допомогою своїх підлеглих в Адміністрації президента вчинив стосовно іноземних добровольців, обіцяючи їм громадянство, а замість цього запустивши їх по дев'ятьох колах бюрократичного пекла», – заявив він.

    Макєєв також заявив, що Порошенку не вдасться втекти від його побратимів та правосуддя.  

    Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Він виявив стурбованість тим, що відбуваються постійні витоки даних з ДБР.

    Згодом він вийшов і попрямував до машини, але коли авто Порошенка виїжджало, то невідомі зчинили сутички.

    Внаслідок інциденту постраждали охоронець Порошенка і оператор 24 каналу.

    Відомо, що група чоловіків розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу.

    Поліція Києва порушила кримінальну справу через спробу нападу на Петра Порошенка біля будівлі Держбюро розслідувань.

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