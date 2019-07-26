Сюмар відповіла на звинувачення «азовця», який стрибав на авто Порошенка



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Сюмар запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній

Вікторія Сюмар, 16 номер у списку «Європейської солідарності», відповіла на звинувачення ветерана полку «Азов» Микити Макєєва, який заявив, що стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка тому, що за його президентства в Україні вироблялись неякісні бронежилети.

Про це Сюмар написала на власній сторінці в facebook.

«Так. У 2014 ми почали робити броніки. Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один в мене є. Подарували як заступнику секретарю РНБО, який знав, як складно запустити виробництво. Готова, аби в мене постріляли подонки з ще з недавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. Бронік точно від 2014. Сподіваюсь не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю. Бо моя Україна для мене Все», – розповіла вона.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Він виявив стурбованість тим, що відбуваються постійні витоки даних з ДБР.

Згодом він вийшов і попрямував до машини, але коли авто Порошенка виїжджало, то невідомі зчинили сутички.

Внаслідок інциденту постраждали охоронець Порошенка і оператор 24 каналу.

Відомо, що група чоловіків розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу.

Поліція Києва порушила кримінальну справу через спробу нападу на Петра Порошенка біля будівлі Держбюро розслідувань.

Колишній доброволець з полку «Азов» Микита Макеєв (позивний «Одісей») записав відеозвернення, у якому підтвердив, що це він застрибнув на капот авто, у якому їхав попередній президент України Петро Порошенко.