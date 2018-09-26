Активісти Нацкорпусу пікетували МЗС через «паспортний скандал»



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Фото: Facebook партія «Національний Корпус»

«Наша вимога дуже проста: Україна має достойно відповісти на виклик Будапешта», - заявив речник Нацкорпусу Олександр Алфьоров

Активісти Нацкорпусу біля стін будівлі Міністерства закордонних справ 26 вересня вимагали відкликати угорського консула на Закарпатті.

Як повідомляє Укрінформ, на акцію під МЗС прийшло близько 50 активістів, які тримали в руках прапори Національного корпусу і були вдягнені в куртки з емблемами організації.

Речник Нацкорпусу Олександр Алфьоров заявив, що акція організована у зв'язку з нещодавніми подіями на Закарпатті, коли в містечку Берегове зафільмували незаконну видачу угорських паспортів громадянам України.

«Наша вимога дуже проста: Україна має достойно відповісти на виклик Будапешта. Така достойна відповідь складається з кількох загальних кроків: перше - пояснення від Угорщини, друге - відкликання угорського консула із Закарпаття», - сказав він.

При цьому Алфьоров додав, що вимога про відкликання угорського консула має бути здійснена протягом доби. Якщо цього не станеться, за його словами, Нацкорпус планує організовувати «інші акції», проте не уточнив, які саме.

Після виступів активістів біля МЗС до них вийшов представник міністерства, начальник відділу країн Східної і Центральної Європи 2-го європейського департаменту Валерій Кендода, який прийняв від представників Нацкорпусу папери з вимогами. Кендода повідомив, що міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуває у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, у рамках якої, за його даними, матиме зустріч сьогодні ввечері за київським часом з угорською делегацією.

Акцію під МЗС охороняла значна кількість правоохоронців. Поміж активістів також працювали представники поліції діалогу.

Після передачі вимог міністерству Нацкорпус завершив свій захід, і активісти мирно розійшлися.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.