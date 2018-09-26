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    Клімкін у Нью-Йорку поспілкувався з вдовою сенатора Маккейна

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    <p>Сінді Маккейн з нагородою</p> - Клімкін у Нью-Йорку поспілкувався з вдовою сенатора Маккейна
    Фото: imagelinkphoto.com

    Сінді Маккейн з нагородою

    Атлантична Рада США посмертно вручила премію Global Citizen Award Джону Маккейну

    Голова МЗС України Павло Клімкін під час візиту на Генасамблею ООН в Нью-Йорку мав розмову з дружиною померлого від раку сенатора Джона Маккейна.

    Про це міністр написав у соцмережі Facebook.

    «Дуже незвично та емоційно розпочався для мене цього року візит на ГА ООН – із церемонії Атлантичної Ради США, яка посмертно вручила премію Global Citizen Award Джону МакКейну», - зазначив Клімкін.

    Він повідомив, що поспілкувався з дружиною сенатора Сінді Маккейн.

    «Мав шанс обмінятися теплими спогадами про цю фантастичну людину, про справжнього Громадянина світу та великого Друга України», - написав міністр.

    Нагадаємо, Маккейн помер 25 серпня від раку мозку. Йому був 81 рік. Похорони сенатора Маккейна пройшли в місті Аннаполіс на території Військово-морської академії США.

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