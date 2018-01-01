Клімкін відреагував на пропозицію перенести формат щодо Донбасу з Мінська

Місце, де будуть проходити переговори по Донбасу, не має значення, заявив глава МЗС України

Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер». «Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення... Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Клімкін

Місце, де будуть проходити переговори по Донбасу, не має значення, заявив глава МЗС України

Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер».

«Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення... Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в цьому процесі, оскільки Росія принципово не хоче виконувати ніякі зобов'язання і причина дуже проста – зберегти в окупованому Донбасі те, що є, як російську колонію», - сказав Клімкін.

За словами Клімкіна, Мінськ для переговорів Тристоронньої контактної групи був обраний завдяки «відносної нейтральності Білорусі» і гарної логістики.

«Якщо це Астана? То подивіться, де вона? Мінськ або інше місце - абсолютно неважливо», - підкреслив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.

Джерело: Інтерфакс-Україна