Клімкін відреагував на пропозицію перенести формат щодо Донбасу з Мінська
- Сьогодні, 02:05
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Місце, де будуть проходити переговори по Донбасу, не має значення, заявив глава МЗС України
Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер».
«Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення... Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в цьому процесі, оскільки Росія принципово не хоче виконувати ніякі зобов'язання і причина дуже проста – зберегти в окупованому Донбасі те, що є, як російську колонію», - сказав Клімкін.
За словами Клімкіна, Мінськ для переговорів Тристоронньої контактної групи був обраний завдяки «відносної нейтральності Білорусі» і гарної логістики.
«Якщо це Астана? То подивіться, де вона? Мінськ або інше місце - абсолютно неважливо», - підкреслив міністр закордонних справ.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.
Джерело: Інтерфакс-Україна