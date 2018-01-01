  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Клімкін відреагував на пропозицію перенести формат щодо Донбасу з Мінська

    Місце, де будуть проходити переговори по Донбасу, не має значення, заявив глава МЗС України
    Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер». «Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення... Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося
    • Сьогодні, 02:05
    • Розсилка
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Місце, де будуть проходити переговори по Донбасу, не має значення, заявив глава МЗС України

    Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер».

    «Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення... Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в цьому процесі, оскільки Росія принципово не хоче виконувати ніякі зобов'язання і причина дуже проста – зберегти в окупованому Донбасі те, що є, як російську колонію», - сказав Клімкін.

    За словами Клімкіна, Мінськ для переговорів Тристоронньої контактної групи був обраний завдяки «відносної нейтральності Білорусі» і гарної логістики.

    «Якщо це Астана? То подивіться, де вона? Мінськ або інше місце - абсолютно неважливо», - підкреслив міністр закордонних справ.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Павло Клімкін бойовики на Донбасі Донбас міністр Мінські угоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ