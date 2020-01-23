  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справа Шеремета: суд оголосив перерву у розгляді апеляції на арешт лікарки Кузьменко

    • Розсилка
    Суд дозволив Юлії Кузьменко перебувати поруч зі своїм адвокатом на час розгляду клопотання - Справа Шеремета: суд оголосив перерву у розгляді апеляції на арешт лікарки Кузьменко
    Суд дозволив Юлії Кузьменко перебувати поруч зі своїм адвокатом на час розгляду клопотання

    Наступне засідання відбудеться 3 лютого

    Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого. Таке рішення суд ухвалив у четвер, 23 січня.

    Кузьменко була присутня на засіданні.

    Суд дозволив їй перебувати поруч зі своїм адвокатом на час розгляду клопотання.

    Суддя прийняла рішення оголосити перерву в розгляді клопотання до 15:00 3 лютого для надходження матеріалів справи до Печерського райсуду, а також для явки свідків на допит.

    Серед свідків адвокат Кузьменко Владислав Добош, зокрема, назвав матір підозрюваної та хірурга.

    Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

    Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

     Читайте також: 
    АТО суд арешт адвокат Павло Шеремет суддя допит Юлія Кузьменко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ