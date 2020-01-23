Справа Шеремета: суд оголосив перерву у розгляді апеляції на арешт лікарки Кузьменко



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Суд дозволив Юлії Кузьменко перебувати поруч зі своїм адвокатом на час розгляду клопотання

Наступне засідання відбудеться 3 лютого

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого. Таке рішення суд ухвалив у четвер, 23 січня.

Кузьменко була присутня на засіданні.

Суд дозволив їй перебувати поруч зі своїм адвокатом на час розгляду клопотання.

Суддя прийняла рішення оголосити перерву в розгляді клопотання до 15:00 3 лютого для надходження матеріалів справи до Печерського райсуду, а також для явки свідків на допит.

Серед свідків адвокат Кузьменко Владислав Добош, зокрема, назвав матір підозрюваної та хірурга.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.