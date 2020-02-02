Навколо справи про вбивство Шеремета відбувається справжня гра - експерт



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Зараз в справі про вбивство Павла Шеремета мало доказів причетності тих, кого притягують до відповідальності, при цьому захист продовжує вести активну боротьбу, а правоохоронці граються у мовчанку, - аналітик

Наша влада не в стані провести жодної інформаційної спецоперації, - Почепцов

Георгій Почепцов, прфесор, доктор філологічних наук назвав справу про вбивство журналіста Павла Шеремета справжньою грою. Таку думку науковець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами професора, наша влада не в стані провести жодної інформаційної спецоперації. Почепцов свою думку аргументує тим, що зараз в справі мало доказів причетності до вбивства тих, кого притягують до відповідальності, при цьому захист продовжує вести активну боротьбу, а правоохоронці граються у мовчанку після скандального брифігну у грудні минулого року.

На думку експерта, влада свідомо не говорить суспільству правди, бо, як сама вважає, робить це заради блага. «А у нас немає вибору. У випадку відсутності інформації ми з’їдаємо все підряд», - зазначає Почепцов.

Нагадаємо, 12 грудні міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели спільну пресконференцію з приводу затримання підозрюваних в причетності до вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Згодом слідчі назвали список усіх підозрюваних, серед яких медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугар, лікар й волонтер Юлія Кузьменко, музикант й доброволець Андрій Антоненко, добровольці Владислав та Інна Грищенко. Нещодавно Андрій Антоненко повідомив, що позивається проти президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапки та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Розгляд справи по суті розпочнеться 2 березня о 10.00 у приміщенні Печерського районного суду на вул. Володимирська, 15.

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