  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Климпуш-Цинцадзе: Європейські партнери застерігають нову українську владу від переслідувань опонентів

    • Розсилка
    Климпуш-Цинцадзе: Європейські партнери застерігають нову українську владу від переслідувань опонентів
    Фото: eurosolidarity.org

    Депутатка повідомила, що європейські партнери невдоволені «Судовою реформою Зеленського», і ця позиція теж зафіксована у підсумковому документі Парламентського Комітету

    Депутати Європейського парламенту застерігають нову українську владу від політично вмотивованих переслідувань в Україні. Позиція європейських партнерів щодо неприпустимості політичних переслідувань зафіксована у підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС, який ухвалений за підсумками засідання комітету у Страсбурзі. Про це повідомила народний депутат з фракції «Європейська солідарність», голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час брифінгу у Страсбурзі, йдеться на сайті політсили.

    «Нас застерігають від політично вмотивованих переслідувань. І я сподіваюся, що ми всі в Україні візьмемо до уваги ці конкретні напрацювання Парламентського Комітету асоціації України з ЄС», – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    Вона також повідомила, що європейські партнери невдоволені так званою «Судовою реформою Зеленського», і ця позиція теж зафіксована у підсумковому документі Парламентського Комітету.

    «Ми бачили незадоволення наших колег європейських парламентарів та їхню стурбованість перебігом так званої судової реформи в Україні. Чітко було зазначено схвильованість колег з різних країн Європейського Союзу щодо зменшення суддів Верховного Суду. Це також знаходить відображення у підсумковому документі», – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

    ЄС Європейська солідарність депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ