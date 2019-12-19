Климпуш-Цинцадзе: Європейські партнери застерігають нову українську владу від переслідувань опонентів



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Фото: eurosolidarity.org

Депутатка повідомила, що європейські партнери невдоволені «Судовою реформою Зеленського», і ця позиція теж зафіксована у підсумковому документі Парламентського Комітету

Депутати Європейського парламенту застерігають нову українську владу від політично вмотивованих переслідувань в Україні. Позиція європейських партнерів щодо неприпустимості політичних переслідувань зафіксована у підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС, який ухвалений за підсумками засідання комітету у Страсбурзі. Про це повідомила народний депутат з фракції «Європейська солідарність», голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час брифінгу у Страсбурзі, йдеться на сайті політсили.

«Нас застерігають від політично вмотивованих переслідувань. І я сподіваюся, що ми всі в Україні візьмемо до уваги ці конкретні напрацювання Парламентського Комітету асоціації України з ЄС», – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також повідомила, що європейські партнери невдоволені так званою «Судовою реформою Зеленського», і ця позиція теж зафіксована у підсумковому документі Парламентського Комітету.

«Ми бачили незадоволення наших колег європейських парламентарів та їхню стурбованість перебігом так званої судової реформи в Україні. Чітко було зазначено схвильованість колег з різних країн Європейського Союзу щодо зменшення суддів Верховного Суду. Це також знаходить відображення у підсумковому документі», – зазначила Климпуш-Цинцадзе.