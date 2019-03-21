Клон Тимошенко розпочав кампанію «антиЮля» (ФОТО)



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Кандидат у президенти Юрій Тимошенко Фото: chesno.org

На білборди Юрія Тимошенка винесені обіцянки, зворотні тим, які дає Тимошенко Юлія

Кандидат у президенти, народний депутат Юрій Тимошенко з новеньких білбордів закликає всіх в армію, виступає за підвищення тарифів та візовий режим. Цікаво, що напередодні він бідкався, що йому бракує коштів навіть на зустрічі з виборцями, але, як виявилось, на білборди гроші у нього таки знайшлися.

В інтерв’ю руху «Чесно» Юрій Тимошенко казав, що навіть на заставу для реєстрації кандидатом у президенти (2,5 млн грн) позичав гроші.

«Річ у тім, що в мене немає ні копійки грошей, абсолютно. Тому все до копійки навіть на заставу я позичав. У мене немає бізнесу й на п’ять копійок. Пишуть, що в моєї жінки є якийсь магазинчик… Той магазинчик два на три метри, він уже років десять як проданий за генеральним дорученням моїй дочці та зятю. Це кіоск фактично, де продають продовольчі товари. А в нас немає нічого – ні в дружини, ні в мене. Тому це все (президентська кампанія, – ред.) надто напряжно, і по коштах це неймовірно дорого», - казав він.

«Пан Юрій Тимошенко закликає всіх в армію, виступає за підвищення тарифів та візовий режим. Тимошенко не розуміє, що його юзають і в хвіст і в гриву. Навіть не дозволяють Юрі повністю писати своє ім'я на бордах. Тільки сором'язливі ініціали Ю. В. Тимошенко. Це вигідно і Юрі і його замовнику. З одного боку, команда Порошенка намагається збити зростання популярності Юлії Тимошенко відверто антинародними ідеями. А з іншого боку, Юра Тимошенко, завдяки однаковим ініціалам з лідеркою опозиції, може на всю країну показати свої ідеї. Щоб потім знали, кого не обирати навіть у голови сільради», - написав у Facebook політолог Сергій Биков, близький до штабу Юлії Тимошенко.

На думку кандидата від ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко, її тезко-нардеп – технічний кандидат, якого Банкова висунула, аби забрати в неї голоси.

Нардепа-мажоритарника Юрія Тимошенко нещодавно виключили з фракції «Народний фронт» за «втрату зв'язку з депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань».

Нагадаємо, Юрій Тимошенко напередодні заявляв про спробу підкупу, мовляв, щоб він зняв свою кандидатуру з виборів. За його словами, спроба ніби то була не одна: з відповідними пропозиціями до нього підходили 13 осіб.