Передвиборче клонування. Для чого Луценко втрутився в історію Тимошенків

Юрію Тимошенку нібито пропонували 5 млн грн за відмову від участі у виборах Фото: pravda.if.ua

Тезки вийшли на стежку війни

Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook похвалився, що його підлеглі разом із працівниками СБУ та Держбюро розслідувань вчора затримали осіб, які нібито пропонували 5 млн грн у доларовому еквіваленті кандидату у президенти Юрію Тимошенку – за відмову від участі у виборах.

Крім того, Луценко заявив, що напередодні сам кандидат-тезка Юлії Тимошенко звертався до Генпрокуратури зі скаргами про те, що на нього намагалися «вплинути». «Сам кандидат у президенти декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся у ГПУ. Зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 (перешкоджання здійснення виборчого права)», — розповів Луценко і додав, що у слідства є переписка затриманих виконавців із політиками.

Новина одразу набула чималого резонансу, тому сьогодні всі учасники подій звернулися до громадськості із власними версіями події. Історія цікава насамперед тим, що розгортається між кандидатами, які є повними тезками, а отже, один з них може відтягнути частину голосів у конкурента. Щоправда, не свого прямого конкурента…

«Перемога» Генпрокуратури

Сьогодні Луценко дав брифінг, під час якого повідомив, що затримані – очільник Партії захисників України Тарас Костанчук та Олександр Іщенко.

Крім того, генпрокурор зауважив, що до схеми підкупу причетний нардеп від «Батьківщини» Валерій Дубіль. Луценко також показав переписку з «організатором підкупу кандидата у президенти Романом», вилучену з телефону помічника Юрія Тимошенка.

За словами генпрокурора, Роман пересилав Тарасу Костанчуку повідомлення про заяву (щодо зняття кандидатури) і пропонував варіанти плану дій щодо Юрія Тимошенка. Серед іншого, останньому пропонували отримати фінансування у «10 млн тільки на цей рік» у разі зняття з виборів. Якщо не погодиться, йому «малювали безрадісні перспективи». «Це – шантаж, який супроводжується і грошовими спокусами», – резюмував генпрокурор.

Сьогодні Луценко дав брифінг, під час якого повідомив, що затримані – очільник Партії захисників України Тарас Костанчук та Олександр Іщенко

За його словами, організатор підкупу Роман квапив Тараса, бо ж останній термін для зняття кандидатури – 7 березня. Оскільки Роман виявився, очевидно, неефективним перемовником, до спілкування підключився сам Дубіль, записаний як абонент «Валєра (БЮТ)»). «Це номер народного депутата Валерія Дубіля, який, очевидно, являється замовником шантажу та підкупу кандидата у президенти», – заявив Луценко.

Версія Костанчука

Переписка, якою хвалився Луценко, «виплила» у ЗМІ: йдеться про смс-переписку Костанчука з людиною, яка записана у телефоні, як «Валєра (БЮТ)». Про це повідомило видання theБабель із посиланням на джерела у правоохоронних органах. З наданого матеріалу можна зрозуміти, що Констанчука вмовляють якомога швидше закінчити якусь справу. Власне, сама переписка виглядає так:

Костанчук: ... Сидимо, спілкуємось

Валєра: Буду з Ю дві години на машині. Напиши будь ласка. або передзвони

Костанчук: Ок.

Валєра: Тарас, завтра взагалі останній день! Напиши пару слів !!!

Костанчук: Післязавтра. Валерій, що не треба нервувати, буде, як буде.

Валєра: 7 віддають бюлетені до друку, просто інформую

Втім сам Костанчук у себе на сторінці у Facebook оприлюднив звернення, у якому відкидає підозри на свою адресу і стверджує, що все, що відбулося, – спланована провокація проти нього: «Щоб закрити мені рот».

«Сказав (Юрій Тимошенко - ред.), що його залякують, що він боїться. Для того, щоб зіскочити з теми, йому треба віддати гроші тим людям, які внесли за нього завдаток 2,5 мільйона. Попросив у мене ці гроші. Сказав, що точно його вб’ють, якщо він не дасть ці гроші», – розповів підозрюваний.

Звернення Юлії Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко сьогодні під час прес-конференції назвала балотування свого повного тезки «принизливою політтехнологією», яка, на її думку, «нижча гідності президента України». У тому, що її автором є Банкова, Юлія Володимирівна не сумнівається. Відтак Тимошенко звернулася до президента Петра Порошенка із закликом зняти з виборів Юрія Тимошенка.

«Якщо ви залишите цю свою маріонетку кандидатом у президенти, це буде означати, що ви, пане президенте, не можете чесно конкурувати, що ви боїтеся конкуренції зі мною, що ви вважаєте мене головним своїм конкурентом – і правильно! І що ви не готові до чесної боротьби», – зазначила вона.

Юлія Тимошенко також звернулася до своїх виборців із проханням бути уважними під час голосування.

Юлія Тимошенко закликала своїх виборців ібути уважними під час голосування

Факт затримання двох людей під час пропонування хабара своєму тезці лідер «Батьківщини» назвала провокацією, яка має відвернути увагу від корупційного скандалу в «оборонці». «Це все нагадує одну відому американську кінокомедію, в якій беруть участь Порошенко і Луценко, і яка називається «Тупий і ще тупіший», – в’їдливо прокоментувала вона.

Технологія двійників

Технологія двійників – не ноу-хау цієї передвиборчої кампанії. Як розказав «Главкому» політолог Андрій Золотарьов, вона прийшла в Україну з Росії, використовувалась давно, однак не була ефективною і не набула поширення. Втім, на думку Золотарьова, саме у цьому випадку вона доречна з точки зору політтехнології. «У цьому випадку варто врахувати, що бюлетень буде довшим за метр. У таких умовах ця технологія може спрацювати краще, ніж раніше, коли були компактніші бюлетені», – зазначив він і висловив думку, що Юрій Тимошенко зможе відтягнути у Юлії Володимирівни близько 1%.

Інший політолог, Володимир Фесенко, дає сміливіший прогноз. «Технологія двійників часто використовується на мажоритарних виборах, у територіальних округах, іноді – на місцевих виборах, виборах мерів. За досвідом, вона може відібрати у рейтинговішого кандидата від декількох десятих відсотка до відсотка-півтора», – зазначив він у коментарі «Главкому» і уточнив, що з урахуванням розмірів бюлетеня йтиметься саме про 1-1,5%.

«Це можуть бути саме ті голоси, які їй можуть бути вкрай важливі у боротьбі з Порошенком за вихід до другого туру. Оскільки зараз у них рейтинги практично однакові, різниця – у декілька десятих відсотка.

До слова, обидва політологи вважають затримання Костанчука з напарником провокацією. «Це тим більше зрозуміло, якщо взяти до уваги особистість одного з двох затриманих, Тараса Костанчука. На цій людині клейма нема де ставити. Він відомий як відвертий авантюрист. Питання лише у тому, чи він сам погодився на цю роль – наприклад, щоб заробити, чи його просто використали», – сказав Фесенко.

«Це дурниця. Люди, які пропонують щось подібне, не пішли б просто так із такою пропозицією, а ретельно б вивчили ситуацію і знали, кого правоохоронці «ведуть» і наскільки робити такі пропозиції безпечно», – погодився з колегою Золотарьов.

Тарас Костанчук воював у батальйоні «Донбас», був помічником депутата від «Самопомочі» Семена Семенченка. У 2015 році балотувався до парламенту на окрузі нинішнього заступника голови фракції БПП Сергія Березенка. Їхній тодішній конкурент Геннадій Корбан назвав колишнього атовця технічним кандидатом Березенка.

Костанчук нібито був активним учасником Революції гідності, а вже на президентських виборах 2014-го став довіреною особою кандидата від Опоблоку Юрія Бойка. Костанчук також «засвітився» у партії Наливайченка «Справедливість», хоча сам заперечував причетність до політсили.

Наталія Сокирчук, «Главком»