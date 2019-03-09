Юрій Тимошенко обіцяє «цікаве кіно» про свій «підкуп»



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Кандидат у президенти оприлюднив аргументи, якими послуговувалися переговорники аби переконати його відмовитися від участі у виборах

Юрій Тимошенко має додаткові прямі докази участі близького оточення Юлії Тимоешкно у спробі дати йому хабаря в обмін на його зняття з президентських виборів.

Про це він заявив під час ефіру на одному з українських телеканалів.

«Слідство уже оприлюднило частину доказів спроб Юлії Тимошенко підкупити мене, хоча у мене є повніша інформація, і ще багато чого стане зрозумілим після оприлюднення оперативного відео за участі переговорників. Це буде дуже цікаве кіно», - заявив Юрій Тимошенко.

Як стверджує Юрій Тимошенко, всі сліди спроби його підкупити ведуть до народного депутата від «Батьківщини» Валерія Дубіля. У ефірі телеканалу Тимошенко продемонстрував переписку, яка, за його твердженням, велася між ним та депутатом через посередників, які намагалися дати йому хабаря.

Крім того, Юрій Тимошенко оприлюднив аргументи, якими послуговувалися переговорники аби переконати його відмовитися від участі у виборах. Це були і залякування у стилі, «якщо не хочеш подумати про себе, подумай про своїх друзів», так і порушення кримінальних справ МВС України «після перемоги».

За словами кандидата у президенти, переговорники стверджували, що Юлії Тимошенко вже «присягнули 300 народних депутатів, які готові «під неї» міняти конституцію, і якщо він до них не приєднається, далі його вже «не приймуть». Як повідомлялося раніше, при спробі вручення хабара нардепу і кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися були затримані два громадяни Тарас Костанчук та Олександр Іщенко, які, за версією ГПУ діяли за вказівками депутата від “Батьківщини” Валерія. Ще раніше, кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликала зняти Юрія Тимошенка з виборів, оскільки вважала його «технічним кандидатом».