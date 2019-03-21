Українці стали лідерами у рейтингу недовіри до влади – опитування



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З 2015 року довіра до влади не перевищувала 14%, - соціологи

Лише 9% українців мають довіру до національного уряду, - соціологи

Громадяни України мають найнижчий у світі рівень довіри до влади у своїй державі. Про це повідомляє всесвітньовідома аналітично-консультативна фірма Gallup.

Як зазначається, лише 9% українців мають довіру до національного уряду. «Це найнижчий рівень довіри у світі вже другий рік поспіль. Це набагато нижче середнього показника для колишніх радянських держав (48%), а також середнього показника в світі (56%) у 2018 році», – ідеться в повідомленні.

Аналітики вказують, що за президентства Віктора Януковича довіра до влади не перевищувала 24%.

На початку президентства його наступника Петра Порошенка з'явилися ознаки відновлення довіри українців до влади, тоді 24% були впевнені у власному уряді і 48% схвалювали роботу Порошенка. Проте з 2015 року довіра не перевищувала 14%, відзначають фахівці.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Згідно із соціологічними опитуваннями, жодний із 39 кандидатів на посаду не набере в першому турі понад 50% голосів виборців.

За потреби другий тур виборів відбудеться 21 квітня.