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    КНДР повернулася у часовий пояс Південної Кореї

    У Північній Кореї перевели годинники на 30 хвилин вперед
    Північна Корея повернулася до єдиного часу з Південною Кореєю Про це повідомила Північнокорейська інформаційна агенція. КНДР, згідно з указом Президіуму Верховних народних зборів, синхронізувала свій час із південнокорейським і перевела годинники на 30 хвилин вперед у ніч на 5 травня, яке вже настало в країні. «Відновлення часу -
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    КНДР
    КНДР

    У Північній Кореї перевели годинники на 30 хвилин вперед

    Північна Корея повернулася до єдиного часу з Південною Кореєю

    Про це повідомила Північнокорейська інформаційна агенція.

    КНДР, згідно з указом Президіуму Верховних народних зборів, синхронізувала свій час із південнокорейським і перевела годинники на 30 хвилин вперед у ніч на 5 травня, яке вже настало в країні.

    «Відновлення часу - це перший практичний крок, зроблений після історичної третьої зустрічі між КНДР і Південною Кореєю на вищому рівні задля прискорення процесу єдності Півночі і Півдня та перетворення їхніх розбіжностей у спільні речі», - йдеться у повідомленні ЗМІ.

    Раніше після саміту КНДР анонсувала, що перейде в одну з Південною Кореєю часову зону.

    Також Північна Корея демонтує гучномовці на лінії кордону.

    До слова, у п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив про те, що Вашингтону вдалося узгодити час і місце проведення першого саміту американського і північнокорейського лідерів.

    Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі із північнокорейським очільником Кім Чен Ином Трамп може провести традиційний саміт із очільником Південної Кореї Мун Чже Іном.

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