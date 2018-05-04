КНДР повернулася у часовий пояс Південної Кореї

У Північній Кореї перевели годинники на 30 хвилин вперед

Північна Корея повернулася до єдиного часу з Південною Кореєю Про це повідомила Північнокорейська інформаційна агенція. КНДР, згідно з указом Президіуму Верховних народних зборів, синхронізувала свій час із південнокорейським і перевела годинники на 30 хвилин вперед у ніч на 5 травня, яке вже настало в країні. «Відновлення часу -



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КНДР

У Північній Кореї перевели годинники на 30 хвилин вперед

Північна Корея повернулася до єдиного часу з Південною Кореєю

Про це повідомила Північнокорейська інформаційна агенція.

КНДР, згідно з указом Президіуму Верховних народних зборів, синхронізувала свій час із південнокорейським і перевела годинники на 30 хвилин вперед у ніч на 5 травня, яке вже настало в країні.

«Відновлення часу - це перший практичний крок, зроблений після історичної третьої зустрічі між КНДР і Південною Кореєю на вищому рівні задля прискорення процесу єдності Півночі і Півдня та перетворення їхніх розбіжностей у спільні речі», - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Раніше після саміту КНДР анонсувала, що перейде в одну з Південною Кореєю часову зону.

Також Північна Корея демонтує гучномовці на лінії кордону.

До слова, у п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив про те, що Вашингтону вдалося узгодити час і місце проведення першого саміту американського і північнокорейського лідерів.

Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі із північнокорейським очільником Кім Чен Ином Трамп може провести традиційний саміт із очільником Південної Кореї Мун Чже Іном.