Активісти показали незвичайну конструкцію навколо пам'ятника Пушкіну

У Татарбунарах на Одещині пам'ятник Олександру Пушкіну сховали під декоративною металевою конструкцією

У Татарбунарах погруддя російського поета сховали під металевим куполом, хоча громадськість вимагає його демонтажу

У Татарбунарах Одеської області пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну накрили декоративною металевою конструкцією замість демонтажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Деколонізація. Україна».

На оприлюднених фотографіях видно, що погруддя повністю приховали під металевим накриттям із декоративними візерунками.

Пам’ятник Олександру Пушкіну накрили декоративним металевим куполом замість демонтажу Фото: Деколонізація. Україна

Активісти розкритикували таке рішення, адже вже тривалий час вимагають прибрати пам'ятник із публічного простору.

Раніше навколо монумента виник скандал через його ремонт. Попри вимоги громадськості, погруддя залишилося на місці.

Наразі невідомо, хто саме ініціював встановлення захисної конструкції та за чиї кошти виконали роботи.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі демонтували погруддя російського біолога Івана Мічуріна. Активісти організації «Деколонізація. Україна» тоді наголосили, що наступними мають стати пам'ятники Пушкіну, Бабелю та Воронцову.

Також «Главком» писав про конфлікт навколо демонтажу пам'ятника Пушкіну в Одесі. Зокрема, тодішній міський голова Геннадій Труханов виступав проти рішення про знесення монумента.

Крім того, «Главком» розповідав, як законно демонтувати пам'ятники російським діячам. У матеріалі йшлося про правові механізми знесення таких об'єктів та відповідальність за самовільний демонтаж.