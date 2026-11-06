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Облік ВПО по-новому. Міністр розповів, що зміниться для переселенців

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Облік ВПО по-новому. Міністр розповів, що зміниться для переселенців
Міністр Віталій Безгін розповів про заплановані зміни в системі обліку та підтримки переселенців
Фото: sluga-narodu.com, sud

Безгін: «У черзі на житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій уже понад 36 тис. людей»

В Україні готують зміни до системи обліку внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, планують створити єдину інформаційну базу ВПО, електронний кабінет та запровадити індивідуальний супровід переселенців на всіх етапах — від евакуації до працевлаштування й інтеграції в новій громаді. Про це міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами міністра, чинна система обліку не відображає реальної ситуації з переміщенням українців. Офіційна кількість переселенців тривалий час залишається на рівні близько 4,6 млн осіб, хоча люди продовжують переїжджати, повертатися додому або змінювати місце проживання.

«Я погоджуюся з паном Дмитром, що система, по-перше, недосконала, по-друге, коли людина потрапляє в цей перелік, надалі виникають проблеми через те, що законодавче й підзаконне забезпечення не передбачають подальших кроків», – пояснив Безгін.

Міністр нагадав, що 22 жовтня набув чинності новий закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який має змінити підходи до роботи з переселенцями.

Водночас, за його словами, Україна нині переживає перехідний період, а інструменти підтримки поступово вдосконалюватимуться. Зокрема, планують запровадити алгоритми, які враховуватимуть індивідуальні потреби людей.

Окремо Безгін наголосив, що наразі статус ВПО залишається безстроковим. Чинне законодавство не визначає конкретного переліку умов, за яких людина автоматично втрачатиме цей статус.

«Ми маємо забезпечити зрозумілий і справедливий порядок обліку, щоб він відповідав реальній життєвій ситуації та потребам внутрішньо переміщених людей», – зазначив посадовець.

Одним із ключових нововведень стане перехід від формального обліку переселенців до системної роботи з їхніми потребами. Йдеться про допомогу з житлом, роботою, медичними послугами та адаптацією в нових громадах.

Для цього міністерство планує створити єдину інформаційну базу ВПО та електронний кабінет, у якому зберігатиметься історія переміщення людини й актуальна інформація про необхідну підтримку. Це має спростити взаємодію переселенців із державою та позбавити їх потреби повторно збирати ті самі документи.

Крім того, відомство працює над системою індивідуального супроводу. Вона передбачатиме допомогу людині ще на етапі підготовки до евакуації, а згодом — під час переїзду, пошуку житла та роботи.

Безгін навів приклад Харківської області, де діє система супроводу евакуації «Поруч». За його словами, цей досвід планують масштабувати на всю країну, закріпивши відповідальність за кожен етап допомоги за конкретними установами.

«Ми хочемо зробити щось на кшталт нашого Airbnb», – пояснив міністр.

За задумом, переселенці зможуть обирати громади, готові їх прийняти, забезпечити житлом та сприяти працевлаштуванню. Водночас для реалізації такої моделі необхідні додаткові фінансові ресурси, ІТ-рішення та співпраця з місцевою владою.

Безгін наголосив, що нова система має забезпечити безперервну підтримку людей, а відповідальність за кожен етап їхнього переміщення покладатиметься на конкретні установи.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про новий закон щодо внутрішньо переміщених осіб, який набув чинності 22 жовтня. Документ передбачає оновлення системи обліку переселенців, перехід до електронних витягів із Єдиної інформаційної бази та оцінювання індивідуальних потреб громадян. Водночас раніше видані довідки залишаються чинними, а нові механізми впроваджуватимуть поступово.

Також «Главком» повідомляв про нові правила пенсійного забезпечення для переселенців. Із 22 жовтня 2026 року під час призначення, виплати та перерахунку пенсій для ВПО за законом не повинні застосовуватися додаткові вимоги, які обмежують їхні права порівняно з іншими пенсіонерами.

Крім того, «Главком» писав про зростання кількості внутрішньо переміщених осіб у Києві. Станом на листопад 2025 року в столиці зареєстрували 433 тис. переселенців, серед яких понад 70 тис. дітей і 75 тис. пенсіонерів. У міській адміністрації наголошували, що зареєстровані ВПО мають доступ до медичних, освітніх і соціальних послуг.

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Теги: Україна документи закон переселенці міністр

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