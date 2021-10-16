Коболєв та Вітренко посварилися в прямому етері

Колеги намагалися перекласти один на одного вину за газову кризу

Вирішення питання забезпечення газом населення на період опалювального сезону переросло в з’ясування стосунків між колишнім та нинішнім керівниками «Нафтогазу України». Юрій Вітренко та Андрій Коболєв в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» перекидали один на одного відповідальність за ситуацію, що склалася на газовому ринку України.

Андрій Коболєв зазначив, що криза виникла через те, що влітку не було придбано достатньо газу в українського виробника і через те, що Україна досі багато експортує газ.

На такі слова голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав Коболєва лицеміром і нагадав, що саме за часів правління його попередника «Нафтогаз» не виконав план щодо видобутку по ліцензіях, які вже існують, на три млрд кубів.

«На жаль, дуже лицемірна позиція пана Коболєва. За його керівництва «Нафтогаз» не виконав план щодо видобутку по вже існуючих ліцензіях на три млрд кубів. Не потрібно було імпортувати зараз газ, якби цей план був виконаний. За пана Коболєва фінансовий план взагалі не передбачав додаткової купівлі газу. Мало того, коли я прийшов, то зупинив продаж українського видобутку на біржах для промисловості. Якби я цього не зробив, зараз газу було б ще менше», – уточнив Вітренко.

Натомість Коболєв нагадав колезі газові помилки 18 року. «Мене дивує позиція пана Вітренка, мені здається, що він повторює помилку, яку він зробив у 18 році, коли ми були вимушені запускати програму і просити людей прикрутити використання газу. Коли було провалено програму по імпорту газу. Мені здається, що ситуація зараз повторюється. Голова правління «Нафтогазу» володіє всіма повноваженнями і ресурсами для того, щоб купувати газ. Єдине що можемо обмежити його право – це відсутність грошових коштів. На кінець квітня цього року на рахунках компанії було 2 млрд доларів. Це питанні керівника компанії забезпечувати енергетичну безпеку українських громадян», – наголосив Коболєв.

Колеги продовжували палку дискусію зі взаємними звинувачуваннями, поки їх не перебив ведучий програми Савік Шустер.

Вітренко розповів, що станеться в разі запуску «Північного потоку – 2»

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До слова, за інформацією Politico, Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2». Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною.

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Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Водночас Банкова заспокоює українців: газу достатньо.

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Юрій Вітренко вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».