Росія звітує про повну готовність «Північного потоку – 2» найближчими днями

Наразі триває заповнення газопроводу технологічною кількістю газу

Російський газогін «Північний потік – 2» буде готовий до запуску вже найближчими днями. Станом на сьогодні ведуться технічні роботи. Про це повідомив віцепрем’єр Росії Олександр Новак, пише «Тасс».

Наразі, за словами Новака, триває заповнення газопроводу технологічною кількістю газу.

«Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий», – повідомив російський віцепрем’єр.

Новак наголосив, що подальший запуск «Північного потоку – 2» залежить від роботи європейського регулятора.

Згідно з законодавством ЄС, «Північний потік – 2» може бути запущений в роботу для комерційних цілей лише після проходження сертифікації.

До слова, за інформацією Politico, Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2». Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною.

Раніше польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2».



