Європа почала економити на газі

Споживання газу в Європі у жовтні впало на 12%

Промисловий сектор Європи почав скорочувати попит на природний газ. Як повідомляє Bloomberg, рекордні ціни зробили паливо занадто дорогим для багатьох споживачів.

Згідно з даними паризької консалтингової компанії Engie EnergyScan, середнє споживання газу в жовтні впало на 12% у порівнянні з рівнем до пандемії. У вересні попит на паливо виявився на 5% нижчим, ніж за той самий період 2019 року. Підприємства стали економити на газі та шукати альтернативні джерела енергопостачання.

«Ми бачимо початок тенденції до скорочення попиту в промисловому секторі Європи, – сказав глава Engie EnergyScan Жюльєн Хоарау. – Німеччина, Нідерланди та Велика Британія поки скоротили споживання найбільше, але нам потрібно почекати кілька тижнів, щоб побачити, чи підтвердиться тенденція, особливо коли збільшиться попит на газ для опалення».

Також Хоарау зазначив, що високі ціни на газ можуть уповільнити відновлення економіки в Європі, адже промислові споживачі страждають від високої вартості палива. Деякі підприємства були змушені тимчасово припинити свою діяльність, а інші – зменшити обсяги виробництва.

І вже Молдова просить Євросоюз допомогти з газом. Відповідну заяву було зроблено після рішення «Газпрому» скоротити постачання даного виду палива у країну на тлі ширшої нестачі газу в Європі. Постачання газу до Молдови може бути здійснено через Румунію, щоб зменшити дефіцит сировини та стримати зростання цін на неї.

Тим часом Росія так розкочегарила ціни на енергоносії, що її доходи перевищать допандемічний рівень.

Можливо, Європі доведеться попросити більше російського газу, ніж було обумовлено раніше. Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначимо, у понеділок, 11 жовтня, біржова ціна на газ в Європі впала нижче $1000 за тисячу кубометрів. При цьому протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі безперервно зростала, встановивши кілька рекордів. 6 жовтня пальне коштувало $1924 за тисячу кубометрів.

До слова, сьогодні у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

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