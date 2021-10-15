«Північний потік – 2»: Вітренко розповів, через що нервує Путін

Вітренко: «Ми доводимо, що Путін використовує газ як зброю»

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія у 2021 році на 10% збільшила транзит газу через Україну, – неправдива. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Вітренко зазначив, минулого року Росія забронювала 65 млрд газу, а цього року лише 40. Виявилось, що добові показники транзиту російського газу через Україну впали майже в два рази.

«Якщо на початку року було 180 млн на добу, зараз менше 100. Це чергова порція неправди, яка свідчить про те, що Путін нервує. Він розуміє, що той шантаж, який затіяв по всій Європі, не проходить»,– заявив Вітренко.

За словами голови правління НАК «Нафтогазу України», Путіну не вдається запустити «Північний потік – 2» навіть тоді, коли він вже збудований. «Якраз через нашу позицію, через те, що ми доводимо: Путін використовує газ як зброю, його «Північний потік –2» не відповідає європейському законодавству. І поки нам вдається цю ситуацію зупиняти», – додав Вітренко.

Раніше Путін заявив, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери. Однак збільшувати транзит через Україну «небезпечно», так як нібито «знос труби там становить 80%». За словами Путіна, «Газпром» вже збільшив поставки газу в Європу на 10%.

Вітренко розповів, що станеться в разі запуску «Північного потоку – 2»

Раніше Росія заявила, що газопровід «Північний потік – 2» буде готовий до запуску вже найближчим часом.

До слова, за інформацією Politico, Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2». Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною.

Раніше польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

«Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн). Контракт укладається до кінця 2022 року.Банкова заспокоює українців: газу достатньо.

Нагадаємо, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

Раніше голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».