Криза опалювального сезону: Тимошенко озвучила, скільки за газ платять місцеві громади

Тимошенко вважає, що через брак газу, ліси можуть опиняться під загрозою знищення. Адже люи почнуть більше опалювати дровами

Тимошенко: «На місцеве самоврядування кладуть обов’язок доплатити за газ за людей по всій країні»

Лідерка «Батьківщини» Юля Тимошенко заявила, що ціни на газ, вказані в Меморандумі, який підписав уряд з місцевим самоврядуванням, не відповідають реальності. Про це вона сказала під час ефіру програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Меморандум, який підписав уряд з місцевим самоврядуванням говорить про те, що для населення буде ціна на газ 7 грн з копійками за кіловат, а для бюджетних установ – 13 грн. Чи є такий газ по такій ціні в України? Сьогодні усі скажуть, що немає в достатній кількості. Я об’їхала декілька областей, поговорила з трьома мерами. Заїхала у Сумську область. У документі, який виставлений для бюджетних закладів освіти для садочків, для школи сказана ціна 47 грн за куб. метр. Це відрізняється від 13 грн? Минулого року ціна газ була 4 грн. Зараз людям будуть виставляти ціну 7 грн 40 коп. Але на місцеве самоврядування кладуть обов’язок доплатити за людей по всій країні місцевим бюджетам до ціни минулого року.

Для цього у бюджетах міст ОТГ мають бути такі гроші. Їх, на сьогоднішній день, по довідкам, які мені дали мери, в містах не обласного підпорядкування немає. Тобто в бюджеті місцевому грошей на компенсацію немає. До речі, в Сумській області мер сказав, що вони будуть опалювати бюджетні установи дровами. Але чи є в нас стільки дров, щоб всю Україну протопити. Тепер ліси опиняться під загрозою», – зазначила Тимошенко.

Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

До слова, у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.