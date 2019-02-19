Кого бачать президентом користувачі інтернету. 30 тисяч читачів «Главкома» вже зробили свій вибір
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Розсилка
До першої п’ятірки за активністю підтримки увійшли Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Безсмертний та Мураєв
Трохи менше третини користувачів інтернету (31,5%) збираються на прийдешніх президентських виборах віддати свій голос за Володимира Зеленського. Про це дані свідчать опитування «Главкома», у якому за п’ять днів взяли участь 30 тис. унікальних відвідувачів сайту.
На користь Юлії Тимошенко – висловились 22%. З невеликим відривом третє місце посів чинний глава держави Петро Порошенко – за нього, згідно з даними опитування, планують віддати голос 19,5% читачів.
До топ-5 кандидатів на посаду президента також увійшов Роман Безсмертний – за нього збираються проголосувати 6,6% читачів «Главкома», які взяли участь в опитуванні. Ще біля 6% респондентів збираються віддати голос з Євгена Мураєва.
При підготовці та проведенні опитування ніякі наукові методики не застосовувалися, тому отримані результати не претендують на соціологічну достовірність, а лише відображають думки частини читачів видання «Главком».
Результати не є остаточними, оскільки опитування лише розпочалось і триватиме до кінця березня.
Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року.
8 лютого Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидати.