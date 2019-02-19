За добу відкрито п’ять кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства



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Найбільше повідомлень про порушення виборчого законодавства надійшло в місті Києві, Дніпропетровській та Київській областях

Всього за минулу добу зареєстровано 59 повідомлень про події, пов’язані з виборами, - поліція

За добу Національна поліція України відкрила п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом. Про це повідомили в департаменті комунікації Національної поліції України.

Як зазначається, всього за минулу добу зареєстровано 59 повідомлень про події, пов’язані з виборами.

«А з початку передвиборчої кампанії – 1536 повідомлень», - йдеться у повідомленні.

Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1010, підкупом виборців – 110, пошкодженням майна – 27 та хуліганством – 20.

Найбільше повідомлень надійшло в місті Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

У поліції додали, що за 66 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 36 кримінальних проваджень стосується порушень виборчого законодавства, ще 30 кримінальних проваджень, пов’язаних із проведенням виборчої кампанії. Також складено 368 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, поліція Вінницької області отримала за добу 55 повідомлень про порушення виборчого законодавства, склала за ними 4 адміністративні протоколи і розпочала одне кримінальне провадження.