Помер один із найкращих хокеїстів українського походження



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Дейл Гаверчук прожив 57 років Світлина із соцмереж

Дейл Гаверчук тривалий час боровся з онкологічним захворюванням

18 серпня в Беррі (штат Онтаріо, Канада) не стало легендарного канадського хокеїста українського походження Дейла Гаверчука. Чоловікові було 57 років і він програв боротьбу з онкологічним захворюванням.

Дейл народився 4 квітня 1963 року в Торонто, в родині українських емігрантів. Свою першу пару ковзанів хлопець отримав у два роки і, як жартував батько, став на них раніше, ніж навчився ходити. Хокеєм Гаверчук почав займатися з чотирьох років, а заговорити про себе змусив, коли закинув усі 8 шайб у фіналі кадетського Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament, в якому його команда перемогла 8:1.

Перед тим, як потрапити в НХЛ, Дейл у складі збірної Канади двічі поспіль, у 1980-му і 1981 роках, у складі «Cornwall Royals» став переможцем Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMHL) і Канадської хокейної ліги (СHL). У цей період нападник зібрав вражаючу колекцію особистих трофеїв. У 1980-му в QMHL Дейл став найкращим новачком року, MVP плей-оф-1980, найкращим оборонним новачком. У 1981-му Гаверчука визнали найкращим гравцем СHL, MVP Меморіального кубка і найкращим бомбардиром QMHL.

У складі збірної Дейл двічі перемагав на Кубку Канади

На драфті НХЛ-1981 Дейла під №1 обрали «Вінніпеґ Джетс». Він випередив майбутніх колег за Залою слави НХЛ Рона Френсіса і Ґранта Фюра. За підсумками дебютного сезону Гаверчук отримав «Колдер Трофі» як найяскравіший новачок, котрий провів перший повноцінний сезон.

За «Вінніпеґ» Дейл виступав десять років (1981-1990). Після того він представляв «Баффало Сейбрз» (1990-1995), «Сент-Луїс Блюз» (1995-1996) і «Філаєдельфію Флаєрс» (1996-1997). Загалом у регулярних чемпіонатах НХЛ центральний нападник Гаверчук провів 1188 матчів, у яких набрав 1409 (518 шайб + 891 передача) очок. Дейл входить у топ-20 найрезультативніших гравців Ліги за всі часи. Його показники у плей-оф – 97 матчів, 99 (30+69) очок.

Гаверчук – один із десяти етнічних українців, якого включили до зали слави НХЛ (у 2001-му), учасник Матчу всіх зірок НХЛ (1982, 1985, 1986, 1987, 1997).

У складі національної збірної Канади Дейл у 1982-му, 1989-1991 роках відіграв 47 матчів і набрав 34 (15+19) очок. Він – володар срібла (1989) і двох бронз (1982, 1989) чемпіонатів світу, став дворазовим володарем Кубка Канади (1987, 1991).

Так дейл виглядав в останні роки життя

У 1997 році 34-річний Гаверчук оголосив про завершення спортивної кар'єри у віці 34 років.

З 2010 по 2019 рік був головним тренером клубу «Баррі Кольт» з хокейної ліги Онтаріо.