Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
США обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки потрібно
Сполучені Штати Америки підтримують зусилля на досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Перемогою в Україні буде повне виведення російських сил. Про це на брифінгу в четвер заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Голос Америки.
«Українці відзначають 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України», – сказав Пател.
За словами заступника речника Державного департаменту, США підтримують зусилля на досягнення «справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та квітучою країною».
Ведант Пател ще раз наголосив, що США і союзники продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та «бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час».
Нагадаємо, триває 541-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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