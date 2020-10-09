Коли в Україну прийде 5G. Прогноз від президента «Київстар»



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Чиновники в Україні роблять оптимістичніший прогноз, але його розрахунки дають привід сумніватися у ньому

На думку Олександра Комарова, це станеться не раніше 2023 року

П'яте покоління мобільного зв'язку (5G) запуститься в Україні не раніше кінця 2022 року. Таке припущення озвучив Олександр Комаров, президент оператора мобільного зв'язку «Київстар». Про це повідомляє «Главком».

За словами топменеджера, чиновники в Україні роблять оптимістичніший прогноз, але його розрахунки дають привід сумніватися у ньому. «У чиновників я найчастіше чую 2022 рік. Я б сказав, що це зарано... Якщо намагатися звести воєдино мою точку зору і точку зору, яку я чую з боку парламенту, – це кінець 2022 року або 2023 рік».

Комаров зазначив, що терміни запуску 5G-технології «Київстар» він розраховує, виходячи з таких показників: проникнення пристроїв, що підтримують зазначену технологію, а також момент досягнення межі утилізації місткості та швидкості 4G-хотспотів.

«У моєму баченні 2021 року 5G у комерційній експлуатації в Україні не з'являється», – зазначив топменеджер 8 жовтня на пресконференції, яку провела компанія.

Комаров також зазначив, що для запуску 5G необхідно ще виконати кілька умова: звільнити необхідний спектр частот, вирішити питання з їх користувачами, адже вони успішно захищають свої позиції у судах.

5G забезпечуватиме швидшу передачу даних в порівнянні з 4G, зробить можливим щільніше розташування пристроїв та надасть можливості для прямої взаємодії між різними пристроями.

Нагадаємо, Оператор мобільного зв'язку «Київстар» оцінив вплив пандемії коронавірусу на галузь. Компанія прогнозує зниження доходів індустрії мобільного зв'язку в Україні на 3 млрд грн у 2020 році. Такі дані були озвучені на великій пресконференції у Києві 8 жовтня. Про це повідомляв «Главком».

У компанії зазначають, що втрати операторів відбуваються переважно через скорочення послуг роумінгу.

«Скорочення голосового трафіку у роумінгу у другому кварталі 2020 року склало 63%», – інформують у компанії. Проте, за прогнозом, вітчизняна індустрія зросте за підсумками року.

До слова, українці під час карантину стали більше говорити по мобільному телефону.