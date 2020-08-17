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    Мобільний інтернет 4G з’явився ще на шістьох станціях київського метро

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    Мобільний інтернет 4G з’явився ще на шістьох станціях київського метро

    Всього 4G зараз працює на 15 станціях київської підземки

    Тепер мобільним інтернетом 4G можна скористатися ще на 6 станціях київського метро та в тунелях між ними. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

    Так, 4G заявився на станціях:

    • Університет,
    • Театральна,
    • Контрактова площа,
    • Поштова площа,
    • Майдан Незалежності,
    • Золоті Ворота.

    Всього 4G зараз працює на 15 станціях із 46 підземних. 

    Запуск 4G у метро відбувається поетапно. До кінця серпня мобільні оператори разом з партнером – компанією Huawei – планують запустити 4G ще на 7 станціях:

    • Хрещатик,
    • Площа Льва Толстого, 
    • Олімпійська,
    • Палац Україна,
    • Палац спорту,
    • Кловська,
    • Печерська.

    А на всіх станціях метро 4G з’явиться до кінця цього року.

    За даними мобільних операторів, з моменту запуску 4G на перших станція разом абоненти використали більше 50 терабайтів мобільного інтернету. Цікаво, що цього обсягу трафіку вистачить, наприклад, на 7 років безперервного перегляду відео у HD-якості.   

    Перша станція із 4G стала Академмістечко, де інтернет почав працювати ще в березні. У липні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили інтернет ще на 8 станціях

    Для роботи 4G в «підземці» оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.

    інтернет
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