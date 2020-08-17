Мобільний інтернет 4G з’явився ще на шістьох станціях київського метро



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Всього 4G зараз працює на 15 станціях київської підземки

Тепер мобільним інтернетом 4G можна скористатися ще на 6 станціях київського метро та в тунелях між ними. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Так, 4G заявився на станціях:

Університет,

Театральна,

Контрактова площа,

Поштова площа,

Майдан Незалежності,

Золоті Ворота.

Всього 4G зараз працює на 15 станціях із 46 підземних.

Запуск 4G у метро відбувається поетапно. До кінця серпня мобільні оператори разом з партнером – компанією Huawei – планують запустити 4G ще на 7 станціях:

Хрещатик,

Площа Льва Толстого,

Олімпійська,

Палац Україна,

Палац спорту,

Кловська,

Печерська.

А на всіх станціях метро 4G з’явиться до кінця цього року.

За даними мобільних операторів, з моменту запуску 4G на перших станція разом абоненти використали більше 50 терабайтів мобільного інтернету. Цікаво, що цього обсягу трафіку вистачить, наприклад, на 7 років безперервного перегляду відео у HD-якості.

Перша станція із 4G стала Академмістечко, де інтернет почав працювати ще в березні. У липні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили інтернет ще на 8 станціях.

Для роботи 4G в «підземці» оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.