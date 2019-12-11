Колишні БППшники, гречкосії та кнопкодави. У Раді створено нову депутатську групу «Довіра»



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Депутати-мажоритарники від Закарпаття з групи «Довіра» – Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко Фото: сторінка Валерія Лунченка у Facebook

До складу нової депутатської групи ввійшли 17 мажоритарників

У Верховній Раді створено нову депутатську групу «Довіра», до складу якої ввійшли 17 мажоритарників. Про це на пленарному засіданні 6 грудня оголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Очільником групи обрано Олега Кулініча, а його заступником – Валерія Лунченка. Депутатська група складається переважно з колишніх депутатів з БПП, «Народного фронту», представників партії «Наш край», екс-регіоналів та депутата від «Самопомочі». Про це пише «Чесно».

Більшість новоствореної депутатської групи – 12 депутатів – фігуранти антикорупційних розслідувань. Десятьох депутатів спіймали на кнопкодавстві, лідирує з-поміж них екс-заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук, у якого 92 зафіксовані факти порушення процедури особистого голосування. Також нещодавно Рух ЧЕСНО зафіксував десятого кнопкодава ВРУ 9-го скликання – ним виявився закарпатський мажоритарник Роберт Горват.

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11 представників «Довіри» «гречкосіяли» під час виборчої кампанії (подарунки виборцям, зокрема продукти або послуги, квитки на розважальні заходи, які можуть вплинути на волевиявлення виборців). Окрім того, 11 депутатів із групи «Довіра» вже були або ж балотувались у нардепи ВРУ попередніх скликань, більшість – від «Блоку Петра Порошенка». У групі також є єдиний нардеп, обраний від «Самопомочі», – екс-мер Яворова Павло Бакунець.

Групу «Довіра» очолив мажоритарник із Полтавщини (округ №147) Олег Кулініч, який був депутатом парламенту двох попередніх скликань: у 8-му скликанні входив до групи «Відродження», а в 7-му – був членом фракції «Партія регіонів». Кулініч є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо податкових зловживань, неодноразовим кнопкодавом і гречкосієм.

«Наша депутатська група – це не партія й не політичний проект. Це майданчик, за допомогою якого кожному з нас як депутату-мажоритарнику буде значно легше донести свою думку і до керівництва Верховної Ради, і до уряду, і до Президента. А також ефективніше відстоювати інтереси наших виборців та організувати злагоджену роботу в парламенті», – написав на своїй сторінці у Facebook очільник групи Олег Кулініч.

Заступник голови депутатської групи, мажоритарник із Закарпаття Валерій Лунченко у ВРУ 8-го скликання був членом фракції «Народний фронт».

«Формат командної роботи в депутатській групі відкриває більше можливостей для ефективного представництва інтересів наших виборців від Заходу до Сходу України», – зазначив Лунченко в день створення депутатської групи.

Упродовж березня-вересня 2014 року Валерій Лунченко очолював Закарпатську ОДА. У 2012 році був обраний народним депутатом ВРУ 7-го скликання від ВО «Батьківщина» під 61 номером у списку як безпартійний. 2010 року його обрали депутатом Закарпатської обласної ради від «Фронту змін» як 4-й номер у списку, був членом партії. Валерій Лунченко є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо владних і податкових зловживань та кнопкодавом.

За три місяці роботи Верховної Ради 9-го скликання депутати з «Довіри» з-поміж усіх фракцій єдині не голосували «проти», водночас дали менш ніж 35% голосів «за».

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З-поміж членів новоствореної групи «Довіра» найбільший відсоток голосувань «за» проекти законів у мажоритарника-гречкосія з Житомирщини Володимира Арешонкова (72%). У попередні місяці роботи парламенту Арешонков, який у ВРУ 8-го скликання належав до фракції БПП, найбільше в унісон голосував із фракцією «Слуга народу».

У 2006 році Арешонков був кандидатом у народні депутати від опозиційного блоку «Не так!» (№225 у списку), а також був членом СДПУ(о).

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Найменший відсоток голосувань «за» – у мажоритарника-гречкосія Максима Єфімова (12%), який пройшов в окрузі №48 (м.Краматорськ Донецької області). У ВРУ 8-го скликання він також входив до фракції БПП, а Рух ЧЕСНО впіймав його на кнопкодавстві. Він є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо тендерних махінацій, владних зловживань та будівельних афер.

У 2015 році Єфімов балотувався на посаду мера Краматорська як самовисуванець, пройшов до 2-го туру. Підтримував партію «Наш край» на місцевих виборах 2015 року, але членом її, за його ж словами, не був.

У серпні 2014 року вийшов зі складу Партії регіонів, з 2007 року був депутатом Краматорської міської ради від ПР, у 2010 році був обраний знову як 2-й номер у списку Партії регіонів.

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Якщо голосування депутатської групи «Довіра» розподілити за тематичними рубриками законопроектів на сайті ВРУ, то можна побачити, що найбільший відсоток голосів «за» група дала за проекти в рубриці «Соціальна політика». Найменший показник позитивних голосувань депутати з «Довіри» продемонстрували щодо проектів законів у сфері державного будівництва та безпеки й оборони.