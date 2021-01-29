Колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому

Бувають випадки, коли людей вербують в студентські роки, а потім вони займають важливі посади, – Юрій Швець

Експрезидент США нібито вперше потрапив в поле зору російських спецслужб ще в 1977 році

Російські спецслужби вирощували Дональда Трампа як свого агента протягом 40 років. Про це заявив колишній розвідник КДБ Юрій Швець в інтерв'ю The Guardian.

«Бувають випадки, коли людей вербують в студентські роки, а потім вони займають важливі посади; щось на зразок цього сталося і з Трампом», ‒ розповів розвідник британській газеті.

У книзі Крейга Унгера «Американський компромат» ( «American Kompromat»), в основу якої лягли слова Швеця, йдеться, що бізнесмен нібито вперше потрапив в поле зору російських спецслужб ще в 1977 році, коли одружився на чеській моделі Івані Зельнічковой.

Три роки по тому він відкрив готель «Гранд Хаятт Нью-Йорк», для якого купив 200 телевізорів у радянського емігранта Семена Кисліна, який нібито співпрацював з КДБ.

Швець заявляє, що саме Кислін запримітив Трампа в якості потенційного агента.

У 1987 році бізнесмен вперше відвідав Москву і Санкт-Петербург разом з дружиною Іваною. Колишній розвідник стверджує, що агенти КДБ всіляко задобрювати Трампа і вселили йому ідею піти в політику. «Вони досконально вивчили його особистість, розуміли, що він за людина. У КДБ знали, що він надзвичайно вразливий інтелектуально і психологічно, схильний до лестощів», ‒ заявив Швець.

Незабаром після повернення в США Трамп почав серйозно розмірковувати над ідеєю висунення в президенти від Республіканської партії. У тому ж 1987-му він опублікував свого роду звернення до американського народу, в якому звинуватив союзну Японію в експлуатації Сполучених Штатів і висловив скептицизм з приводу участі США в НАТО.

За словами Швеця, в КДБ цю публікацію нібито зустріли тріумфуванням. Ексрозвідник також стверджує, що в Москві дуже зраділи перемозі Трампа на президентських виборах в 2016 році.

У квітні 2019 року спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер опублікував доповідь про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. У доповіді йдеться про те, що Москва дійсно втручалася в американський виборчий процес, але підозри про зв'язок російської сторони з Трампом підтвердити не вдалося.

Пізніше Федеральним судом Вашингтона було постановлено, що зв'язок «фабрики тролів» з російською владою також не доведена.