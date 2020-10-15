На Київщині грабіжники напали на чоловіка і відібрали у нього батон та «Мівіну»



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Зловмисники напали на чоловіка, коли той повертався з магазину і відібрали у нього рюкзак з особистими речами та покупками

Поліція затримала двох чоловіків, які виявилися жителями Житомирщини, 24 та 30 років

На Київщині у Борисполі зловмисники накинулися зненацька на чоловіка, коли той ввечері повертався додому з магазину. Вони його побили, відібрали рюкзак із особистими речами і покупками, а потім втекли. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що поліція Бориспільщини затримала двох чоловіків.

«Нападників затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились двоє жителів Житомирщини 24 та 30 років, яких поміщено до ізолятору тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поінформували, що потерпілий відразу звернувся за допомогою до співробітників місцевого відділу поліції.

Він надав прикмети нападників та на їх пошуки відразу були орієнтовані всі наряди поліції Бориспільщини та суміжних районів.

«Зловмисників впіймали поблизу залізничної станції. У них поліцейські виявили рюкзак, з документами та банківською карткою на ім’я потерпілого, а також його особистими речами. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж). Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим», – повідомили у поліції.

Найближчим часом поліція звернеться до суду із клопотанням про обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловікам загрожує ув’язнення до шести років.