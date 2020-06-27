Макрон після розмови з Путіним вирішив відвідати Росію



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Розмова Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Візит французького президента відбудеться скоро

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив здійснити візит до Російської Федерації. Візит було анонсовано після розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Макрон написав на своїй сторінці у Twitter.

Французький лідер також заявив про продовження «діалогу довіри» з Путіним.

«Діалог довіри, розпочатий з президентом Путіним у Брегансоні, триває. Безпека в Європі, регіональні конфлікти, клімат, включаючи танення вічної мерзлоти в Арктиці. Ми рухаємось вперед, і я скоро поїду до Росії», - повідомив він.

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

Зазначимо, 26 червня Макрон та Путін провели відеоконференцію, в ході якої обговорили ряд важливих питань. Зокрема, розмова президентів стосувалася вирішення конфлікту на Донбасі, шляхом виконання мінських домовленостей та рішень «нормандської четвірки».

Відносини між Москвою та Заходом залишаються складними. Поліпшенню відносин заважає агресія Росії проти України, роль Москви в конфлікті у Сирії, імовірне російське втручання у вибори в США та інших демократіях, а також отруєння російського ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії у 2018 році.

Але Макрон закликав Європу та НАТО переглянули своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика протидії Москві провалилася. Макрон заявив, що «впевнений, що ми можемо досягти прогресу з Росією в ряді тем».

12 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн на зустрічі в Парижі обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України та Франції.