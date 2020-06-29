Фіаско Макрона: на місцевих виборах у Франції перемагають «зелені»



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Партія президента Еммануеля Макрона «Республіка на марші» зазнала фіаско на місцевих виборах

Партія президента Макрона «Республіка на марші» програла у багатьох містах

На місцевих виборах у Франції, які відбулися 28 червня, лідерство має лівоцентристська партія «Європа Екологія Зелені» (EELV), яка вже здобула перемогу в Ліоні, Страсбурзі, Бордо та Безансоні. Про це пише DW.

Переможець місцевих виборів у Ліоні - Грегорі Дусе від партії «Європа Екологія Зелені»

Тим часом однією з небагатьох перемог, які президентська партія Еммануеля Макрона «Республіка на марші» змогла здобути на цих виборах, став успіх чинного прем'єр-міністра країни Едуар Філіппа у боротьбі за крісло мера портового міста Гавр на півночі Франції.

«Авжеж ми пережили розчарування цього вечора», - визнала у коментарі телеканалу France 2 речниця уряду країни Сібет Ндіає увечері неділі після того, як були оголошені перші результати екзитполів.

Також повідомляється, що у Парижі перемагає представниця соціалістичної партії та чинна мерка Анн Ідальго. А у місті Перпіньян поблизу іспанського кордону лідерство у опитуваннях має кандидат від ультраправої партії «Національне об'єднання» - колишнього «Національного фронту» Марін Ле Пен. Остання вже заявила про досягнення «великої перемоги».