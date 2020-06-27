Канада вітає рішення Ірану передати «чорні скриньки» літака МАУ Франції
«Канада й надалі слідкуватиме за тим, аби Іран не уник відповідальності» – міністр закордонних справ Канади
Канада вітає рішення Ірану нарешті дозволити експертний аналіз даних з бортових самописців збитого літака МАУ.
Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
«Ми вітаємо сьогоднішнє оголошення на Раді ІКАО того, що Іран нарешті офіційно зобов’язався 20 липня звантажити інформацію бортових самописців рейсу МАУ PS752 у Бюро цивільної авіаційної безпеки та розслідування Франції», – сказав Шампань.
Він наголосив, що Канада й надалі слідкуватиме за тим, аби Іран не уник відповідальності. «Ми й надалі притягуватимемо Іран до відповідальності та вимагатимемо підзвітності, прозорості, правосуддя та компенсацій жертвам цієї трагедії, у тому числі ретельного, авторитетного й прозорого розслідування», – зазначив міністр.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.
Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.
Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.
Зазначимо, що минулого тижня Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.
Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.
Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.
Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.
Нагадаємо, Іран хоче віддати Франції «чорні скриньки» з літака МАУ.
Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.
Джерело: Укрінформ