Канада вітає рішення Ірану передати «чорні скриньки» літака МАУ Франції



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8 січня 2020 року, після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України»

«Канада й надалі слідкуватиме за тим, аби Іран не уник відповідальності» – міністр закордонних справ Канади

Канада вітає рішення Ірану нарешті дозволити експертний аналіз даних з бортових самописців збитого літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

«Ми вітаємо сьогоднішнє оголошення на Раді ІКАО того, що Іран нарешті офіційно зобов’язався 20 липня звантажити інформацію бортових самописців рейсу МАУ PS752 у Бюро цивільної авіаційної безпеки та розслідування Франції», – сказав Шампань.

Він наголосив, що Канада й надалі слідкуватиме за тим, аби Іран не уник відповідальності. «Ми й надалі притягуватимемо Іран до відповідальності та вимагатимемо підзвітності, прозорості, правосуддя та компенсацій жертвам цієї трагедії, у тому числі ретельного, авторитетного й прозорого розслідування», – зазначив міністр.

8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України». На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України – двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.

Зазначимо, що минулого тижня Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.

Нагадаємо, Іран хоче віддати Франції «чорні скриньки» з літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

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Джерело: Укрінформ